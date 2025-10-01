Рубен АМОРИМ: «Иногда МЮ не хватает немного безумных игроков»

Главный тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморим лаконично объяснил, как «красные дьяволы» могут выйти из кризиса, в котором находятся со старта сезона АПЛ

«Нам нужны лидеры. Иногда нам не хватает немного, в хорошем смысле, безумных игроков. Считаю, что Матеус Кунья мог быть именно таким. Иногда команде нужны подобные игроки», – отметил Аморим.

В нынешнем сезоне Английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» занимает 14-ю строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 7 турнирных баллов после шести сыгранных матчей.