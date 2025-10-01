Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Рубен АМОРИМ: «Иногда МЮ не хватает немного безумных игроков»
Англия
01 октября 2025, 11:58 |
35
0

Рубен АМОРИМ: «Иногда МЮ не хватает немного безумных игроков»

Специалист заявил, что хочет видеть лидеров на футбольном поле

01 октября 2025, 11:58 |
35
0
Рубен АМОРИМ: «Иногда МЮ не хватает немного безумных игроков»
Getty Images/Global Images Ukraine. Рубен Аморим

Главный тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморим лаконично объяснил, как «красные дьяволы» могут выйти из кризиса, в котором находятся со старта сезона АПЛ

«Нам нужны лидеры. Иногда нам не хватает немного, в хорошем смысле, безумных игроков. Считаю, что Матеус Кунья мог быть именно таким. Иногда команде нужны подобные игроки», – отметил Аморим.

В нынешнем сезоне Английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» занимает 14-ю строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 7 турнирных баллов после шести сыгранных матчей.

По теме:
Зинченко не сможет играть за сборную Украины в октябре. Известна причина
ВИДЕО. Украинец Варфоломеев отметился ассистом в матче с Ман Юнайтед U-21
Игрок Арсенала о переходе в Реал: «Я тут ничего не выиграл и не могу уйти»
Манчестер Юнайтед Рубен Аморим чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Олег Вахоцкий Источник: TNT Sports
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Кайрат – Реал Мадрид – 0:5. Как Мбаппе оформил хет-трик. Видео голов, обзор
Футбол | 30 сентября 2025, 22:37 0
Кайрат – Реал Мадрид – 0:5. Как Мбаппе оформил хет-трик. Видео голов, обзор
Кайрат – Реал Мадрид – 0:5. Как Мбаппе оформил хет-трик. Видео голов, обзор

Смотрите видеообзор матча второго тура Лиги чемпионов 2025/26

ОФИЦИАЛЬНО. Виктор Коваленко подписал контракт с новым клубом
Футбол | 30 сентября 2025, 19:38 20
ОФИЦИАЛЬНО. Виктор Коваленко подписал контракт с новым клубом
ОФИЦИАЛЬНО. Виктор Коваленко подписал контракт с новым клубом

Украинский хавбек продолжит карьеру в «Арисе» Лимасол

Шевченко настоял. В вопросе ухода Реброва из сборной принято решение
Футбол | 30.09.2025, 13:22
Шевченко настоял. В вопросе ухода Реброва из сборной принято решение
Шевченко настоял. В вопросе ухода Реброва из сборной принято решение
У Динамо возникли серьезные проблемы перед матчем с Кристал Пэллес
Футбол | 01.10.2025, 08:18
У Динамо возникли серьезные проблемы перед матчем с Кристал Пэллес
У Динамо возникли серьезные проблемы перед матчем с Кристал Пэллес
Наполи – Спортинг. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Футбол | 01.10.2025, 11:25
Наполи – Спортинг. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Наполи – Спортинг. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Кроуфорд назвал единственного супертяжа, с которым Усику не сравниться
Кроуфорд назвал единственного супертяжа, с которым Усику не сравниться
01.10.2025, 04:05
Бокс
Трансферная бомба. Реал достиг соглашения с обладателем Золотого мяча
Трансферная бомба. Реал достиг соглашения с обладателем Золотого мяча
29.09.2025, 09:49 2
Футбол
Кинг-Конг бокса вызвал Усика на бой. Он готов к этому
Кинг-Конг бокса вызвал Усика на бой. Он готов к этому
01.10.2025, 02:45 4
Бокс
Второй титул подряд и место Украины. Итоговая таблица ЧМ по волейболу
Второй титул подряд и место Украины. Итоговая таблица ЧМ по волейболу
29.09.2025, 13:30
Волейбол
Таблицы ЧМ U-20. Сыграли соперники: какое место занимает сборная Украины
Таблицы ЧМ U-20. Сыграли соперники: какое место занимает сборная Украины
01.10.2025, 06:05 2
Футбол
Украина всухую проиграла Португалии на чемпионате Европы U-19 по футзалу
Украина всухую проиграла Португалии на чемпионате Европы U-19 по футзалу
29.09.2025, 22:04 4
Футзал
Ребров вернет в сборную Украины легионера из Европы и игрока Динамо
Ребров вернет в сборную Украины легионера из Европы и игрока Динамо
30.09.2025, 09:19 11
Футбол
Луис ЭНРИКЕ: «Хорошо, что ты решил уйти из ПСЖ»
Луис ЭНРИКЕ: «Хорошо, что ты решил уйти из ПСЖ»
30.09.2025, 07:12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем