Рубен АМОРИМ: «Иногда МЮ не хватает немного безумных игроков»
Специалист заявил, что хочет видеть лидеров на футбольном поле
Главный тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморим лаконично объяснил, как «красные дьяволы» могут выйти из кризиса, в котором находятся со старта сезона АПЛ
«Нам нужны лидеры. Иногда нам не хватает немного, в хорошем смысле, безумных игроков. Считаю, что Матеус Кунья мог быть именно таким. Иногда команде нужны подобные игроки», – отметил Аморим.
В нынешнем сезоне Английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» занимает 14-ю строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 7 турнирных баллов после шести сыгранных матчей.
