  4. Легенда Ливерпуля посоветовал боссам МЮ уволить Аморима: «Это провал»
Англия
30 сентября 2025, 12:59 | Обновлено 30 сентября 2025, 13:00
Легенда Ливерпуля посоветовал боссам МЮ уволить Аморима: «Это провал»

Джейми Каррагер разочарован португальским тренером «красных дьяволов»

Getty Images/Global Images Ukraine. Рубен Аморим

Легендарный защитник Ливерпуля Джейми Каррагер посоветовал руководству Манчестер Юнайтед уволить Рубена Аморима с должности наставника «красных дьяволов».

«Я считаю, что он до сих пор на работе, потому что те, кто принимает решение в «Манчестер Юнайтед», допустили так много ошибок к этому, как на поле, так и вне его, что сейчас они не хотят признавать еще одну.

Это был настоящий провал для Манчестер Юнайтед и для Рубена Аморима. То, что он сделал в «Спортинге» из Лиссабона, было фантастически. Он выглядел как следующий большой тренер. Но приводить такого тренера с его системой игры, на мой взгляд, это никогда не подходило клубу с традициями «Манчестер Юнайтед».

Чем быстрее они примут решение по тренеру, тем лучше для всех, потому что, как я уже сказал, это был провал и для клуба, и для тренера. Мы просто ждем неизбежного, к сожалению, ведь никто не хочет, чтобы люди теряли работу. Но это должно закончиться как можно скорее», – сказал Каррагер.

В нынешнем сезоне Английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» занимает 14-ю строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 7 турнирных баллов после шести сыгранных матчей.

Джейми Каррагер Рубен Аморим Манчестер Юнайтед чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига отставка
Олег Вахоцкий Источник: Sky Sports
Lulinnha
Only Gary Neville 😉
