Тренер сборной: «Безусловно, это будущая звезда Украины»

Александр Сытник высказался об Артеме Рыбаке

УАФ. Александр Сытник

Главный тренер сборной Украины U-17 Александр Сытник высказался о 15-летнем полузащитнике каталонской «Барселоны» Артеме Рыбаке.

В команду уже не раз вызывался полузащитник «Барселоны» Артем Рыбак. Это может быть будущая звезда сборной Украины?

– Безусловно. Это достаточно интеллектуальный футболист. Возможно, пока ему не хватает физической силы, но он тщательно работает над собой в этом направлении. В клубе его часто привлекают к матчам со старшими по возрасту, а это о многом говорит. Для нас это один из ключевых исполнителей в середине поля. У нас была договоренность с «Барселоной», что он не приедет на прошлый сбор, зато его отпустят на квалификационные поединки. Артем обладает всеми качествами, чтобы вырасти в сильного игрока.

Ранее Артем Рыбак попал в символическую сборную Ла Лиги.

Александр Сытник Артем Рыбак сборная Украины по футболу U-17 сборная Украины по футболу
Дмитрий Вус Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
