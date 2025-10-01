Потеря для Реброва. Звездный легионер рискует не сыграть за сборную Украины

4 октября состоится матч восьмого тура испанской Ла Лиги, в котором сыграют «Жирона» и «Валенсия». Во вторник, 30 сентября, каталонский клуб провел тренировку, в ходе которой главный тренер Мичел оценил состояние и игровую форму своих подопечных.

По информации испанской прессы, вингер сборной Украины Виктор Цыганков продолжает восстановления после травмы и еще не набрал необходимых кондиций для возвращения в строй. 27-летний футболист занимался вместе с первой командой, однако тренерский штаб ограничил нагрузки на украинца.

Сообщается, что Цыганков, который уже пропустил пять последних матчей, с высокой вероятностью не сможет выйти на поле в ближайшем поединке чемпионата. Более того, вингер рискует не сыграть за сборную Украины во время международной паузы в октябре против Исландии и Азербайджана. Тренерский штаб «Жироны» не хочет рисковать здоровьем важного футболиста.

Отсутствие Виктора – не единственная проблема для испанской команды. В лазарете находятся голкипер Хуан Карлос, защитники Давид Лопес, Донни ван де Бек, полузащитник Тома Лемар и форвард Абель Руис.

«Жирона» набрала три балла и занимает последнее место в турнирной таблице. В нынешнем сезоне подопечные Мичела трижды сыграли вничью и потерпели четыре поражения.