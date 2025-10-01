Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Потеря для Реброва. Звездный легионер рискует не сыграть за сборную Украины
Испания
01 октября 2025, 09:44 | Обновлено 01 октября 2025, 09:59
1216
2

Потеря для Реброва. Звездный легионер рискует не сыграть за сборную Украины

Виктор Цыганков пропустил пять матчей испанской «Жироны» из-за травмы

01 октября 2025, 09:44 | Обновлено 01 октября 2025, 09:59
1216
2 Comments
Потеря для Реброва. Звездный легионер рискует не сыграть за сборную Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

4 октября состоится матч восьмого тура испанской Ла Лиги, в котором сыграют «Жирона» и «Валенсия». Во вторник, 30 сентября, каталонский клуб провел тренировку, в ходе которой главный тренер Мичел оценил состояние и игровую форму своих подопечных.

По информации испанской прессы, вингер сборной Украины Виктор Цыганков продолжает восстановления после травмы и еще не набрал необходимых кондиций для возвращения в строй. 27-летний футболист занимался вместе с первой командой, однако тренерский штаб ограничил нагрузки на украинца.

Сообщается, что Цыганков, который уже пропустил пять последних матчей, с высокой вероятностью не сможет выйти на поле в ближайшем поединке чемпионата. Более того, вингер рискует не сыграть за сборную Украины во время международной паузы в октябре против Исландии и Азербайджана. Тренерский штаб «Жироны» не хочет рисковать здоровьем важного футболиста.

Отсутствие Виктора – не единственная проблема для испанской команды. В лазарете находятся голкипер Хуан Карлос, защитники Давид Лопес, Донни ван де Бек, полузащитник Тома Лемар и форвард Абель Руис.

«Жирона» набрала три балла и занимает последнее место в турнирной таблице. В нынешнем сезоне подопечные Мичела трижды сыграли вничью и потерпели четыре поражения.

По теме:
Камбек гостей. Валенсия драматично проиграла Овьедо в перенесенном матче
ФОТО. У голкипера Барселоны новая девушка. Она помогла ему после развода
ФОТО. У лидера Барселоны новая девушка. Он долго был сам
чемпионат Испании по футболу Ла Лига Жирона Валенсия Жирона - Валенсия Мичел (Мигель Анхель Санчес) Виктор Цыганков Абель Руис Тома Лемар Донни ван де Бек Давид Лопес Сильва травма
Николай Титюк Источник
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украина U-20 осталась без лидера на матч против Парагвая на ЧМ-2025
Футбол | 01 октября 2025, 09:24 0
Украина U-20 осталась без лидера на матч против Парагвая на ЧМ-2025
Украина U-20 осталась без лидера на матч против Парагвая на ЧМ-2025

Геннадий Синчук пропустит матч 3 тура группового этапа ЧМ-2025

Клуб УПЛ может прекратить существование. Команду готовы разогнать
Футбол | 30 сентября 2025, 17:35 11
Клуб УПЛ может прекратить существование. Команду готовы разогнать
Клуб УПЛ может прекратить существование. Команду готовы разогнать

«Рух» исчезнет, ​​если вылетит из УПЛ

Появились новые детали допингового скандала Мудрика. Михаил знает результат
Футбол | 01.10.2025, 07:53
Появились новые детали допингового скандала Мудрика. Михаил знает результат
Появились новые детали допингового скандала Мудрика. Михаил знает результат
Кайрат – Реал Мадрид – 0:5. Как Мбаппе оформил хет-трик. Видео голов, обзор
Футбол | 30.09.2025, 22:37
Кайрат – Реал Мадрид – 0:5. Как Мбаппе оформил хет-трик. Видео голов, обзор
Кайрат – Реал Мадрид – 0:5. Как Мбаппе оформил хет-трик. Видео голов, обзор
Шевченко настоял. В вопросе ухода Реброва из сборной принято решение
Футбол | 30.09.2025, 13:22
Шевченко настоял. В вопросе ухода Реброва из сборной принято решение
Шевченко настоял. В вопросе ухода Реброва из сборной принято решение
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
vitaha33
Нехай закінчує, це не його 
Ответить
0
kadaad .
После травмы ему нечего делать в сборной.
Ответить
0
Популярные новости
Экс-футболист сборной Украины до крови травмировал Месси. Тот отреагировал
Экс-футболист сборной Украины до крови травмировал Месси. Тот отреагировал
30.09.2025, 08:48 4
Футбол
Украина всухую проиграла Португалии на чемпионате Европы U-19 по футзалу
Украина всухую проиграла Португалии на чемпионате Европы U-19 по футзалу
29.09.2025, 22:04 4
Футзал
Топ-5 футболистов, забивших 100 мячей за один клуб из топ-лиг быстрее всех
Топ-5 футболистов, забивших 100 мячей за один клуб из топ-лиг быстрее всех
29.09.2025, 11:43 26
Футбол
Джозеф ПАРКЕР: «Этот боксер мне не нравится. Я ему звонил, он меня послал»
Джозеф ПАРКЕР: «Этот боксер мне не нравится. Я ему звонил, он меня послал»
30.09.2025, 00:43 1
Бокс
Второй титул подряд и место Украины. Итоговая таблица ЧМ по волейболу
Второй титул подряд и место Украины. Итоговая таблица ЧМ по волейболу
29.09.2025, 13:30
Волейбол
Трансферная бомба. Реал достиг соглашения с обладателем Золотого мяча
Трансферная бомба. Реал достиг соглашения с обладателем Золотого мяча
29.09.2025, 09:49 2
Футбол
Спасла 3 матчбола. Известна соперница Костюк в 1/8 финала турнира в Пекине
Спасла 3 матчбола. Известна соперница Костюк в 1/8 финала турнира в Пекине
29.09.2025, 13:23 6
Теннис
Хаби Алонсо поставил крест на игроке Реала после фиаско в игре с Атлетико
Хаби Алонсо поставил крест на игроке Реала после фиаско в игре с Атлетико
30.09.2025, 07:55
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем