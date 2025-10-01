Барселона – ПСЖ. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

1 октября на Эстадио Олимпико пройдет матч 2-го тура основного раунда Лиги чемпионов, в котором Барселона встретится с ПСЖ. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Барселона

Команда при Флике вернула себе доминирование на внутренней, испанской арене. В прошлом сезоне, первом для Ханси в Каталонии, он по-немецки пунктуально обыгрывал во всех турнирах главного и, по сути, единственного соперника - Реал, сначала в Суперкубке, потом и в Копе дель Рей, и параллельно в Примере. Сейчас конкурент стартовал лучше - у Ямаля и компании была осечка раньше, с Райо Вальекано, еще в августе. Но потом были только победы, в том числе и в прошлом туре, с Сосьедадом в прошлом туре. А вот подопечные Хаби Алонсо уступили в дерби Атлетико.

Где в 2024/2025 у гранда была осечка, это в Лиге чемпионов весной - там завершили борьбу, проиграв Интеру. В принципе, не все удавалось и сейчас, на старте, с Ньюкаслом. Но вовремя напомнил о себе Рашфорд - его дубль принес победу 2:1.

ПСЖ

Клуб в прошлом сезоне был идеален с точки зрения результата. На то, что он выиграл все трофеи на внутренней арене, давно уже совершенно никого не удивили - это уже воспринимается как обязательная программа. Но при этом Луис Энрике еще и добился давней цели, выиграв наконец-то Лигу чемпионов! Впрочем, стоит помнить о том, что уже после этого статус силы номер один у французов дважды уже успели оспорить англичане. Челси их крупно победил в финале клубного чемпионата мира, да и Тоттенхэм, в Суперкубке УЕФА, вел 2-0 - но тот растерял преимущество.

Там, впрочем, все же взяли трофей - уже с Шевалье на поле. Был и Забарный, но не попал в заявку. Илья забил в прошлом туре Лиги 1, где было взято пятую победу в шести матчах. Только с Марселем в понедельник осеклись, но помним, что как раз Усман Дембеле получал Золотой мяч. Вот в Лиге чемпионов ничего не отвлекало, и там оформили 4:0 с Аталантой.

Статистика личных встреч

В семи крайних очных поединках у клубов по три победы.

Прогноз

Букмекерские конторы ждут победы хозяев при зрелищной игре. Согласимся со вторым и поставим на тотал больше 3,0 голов (коэффициент - 1,6).