Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Барселона – ПСЖ. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Лига Чемпионов
Барселона
01.10.2025 22:00 - : -
ПСЖ
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
01 октября 2025, 05:41 |
32
0

Барселона – ПСЖ. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Поединок состоится 1 октября и начнется в 22:00 по Киеву

01 октября 2025, 05:41 |
32
0
Барселона – ПСЖ. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Коллаж Sport.ua

1 октября на Эстадио Олимпико пройдет матч 2-го тура основного раунда Лиги чемпионов, в котором Барселона встретится с ПСЖ. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Барселона

Команда при Флике вернула себе доминирование на внутренней, испанской арене. В прошлом сезоне, первом для Ханси в Каталонии, он по-немецки пунктуально обыгрывал во всех турнирах главного и, по сути, единственного соперника - Реал, сначала в Суперкубке, потом и в Копе дель Рей, и параллельно в Примере. Сейчас конкурент стартовал лучше - у Ямаля и компании была осечка раньше, с Райо Вальекано, еще в августе. Но потом были только победы, в том числе и в прошлом туре, с Сосьедадом в прошлом туре. А вот подопечные Хаби Алонсо уступили в дерби Атлетико.

Где в 2024/2025 у гранда была осечка, это в Лиге чемпионов весной - там завершили борьбу, проиграв Интеру. В принципе, не все удавалось и сейчас, на старте, с Ньюкаслом. Но вовремя напомнил о себе Рашфорд - его дубль принес победу 2:1.

ПСЖ

Клуб в прошлом сезоне был идеален с точки зрения результата. На то, что он выиграл все трофеи на внутренней арене, давно уже совершенно никого не удивили - это уже воспринимается как обязательная программа. Но при этом Луис Энрике еще и добился давней цели, выиграв наконец-то Лигу чемпионов! Впрочем, стоит помнить о том, что уже после этого статус силы номер один у французов дважды уже успели оспорить англичане. Челси их крупно победил в финале клубного чемпионата мира, да и Тоттенхэм, в Суперкубке УЕФА, вел 2-0 - но тот растерял преимущество.

Там, впрочем, все же взяли трофей - уже с Шевалье на поле. Был и Забарный, но не попал в заявку. Илья забил в прошлом туре Лиги 1, где было взято пятую победу в шести матчах. Только с Марселем в понедельник осеклись, но помним, что как раз Усман Дембеле получал Золотой мяч. Вот в Лиге чемпионов ничего не отвлекало, и там оформили 4:0 с Аталантой.

Статистика личных встреч

В семи крайних очных поединках у клубов по три победы.

Прогноз

Букмекерские конторы ждут победы хозяев при зрелищной игре. Согласимся со вторым и поставим на тотал больше 3,0 голов (коэффициент - 1,6).

Прогноз Sport.ua
Барселона
1 октября 2025 -
22:00
ПСЖ
Тотал больше 3.0 1.60 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Боруссия Дортмунд – Атлетик. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Вильярреал – Ювентус. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Наполи – Спортинг. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Барселона ПСЖ Лига чемпионов прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Клуб УПЛ может прекратить существование. Команду готовы разогнать
Футбол | 30 сентября 2025, 17:35 11
Клуб УПЛ может прекратить существование. Команду готовы разогнать
Клуб УПЛ может прекратить существование. Команду готовы разогнать

«Рух» исчезнет, ​​если вылетит из УПЛ

Экс-футболист сборной Украины до крови травмировал Месси. Тот отреагировал
Футбол | 30 сентября 2025, 08:48 4
Экс-футболист сборной Украины до крови травмировал Месси. Тот отреагировал
Экс-футболист сборной Украины до крови травмировал Месси. Тот отреагировал

Сергей Кривцов вспомнил момент на тренировке «Интер Майами»

Галатасарай переиграл Ливерпуль в Лиге чемпионов. Осимхен забил с пенальти
Футбол | 30.09.2025, 23:59
Галатасарай переиграл Ливерпуль в Лиге чемпионов. Осимхен забил с пенальти
Галатасарай переиграл Ливерпуль в Лиге чемпионов. Осимхен забил с пенальти
Турнирная таблица УПЛ. Полесье поднялось на 6-е место: два очка от топ-3
Футбол | 30.09.2025, 06:23
Турнирная таблица УПЛ. Полесье поднялось на 6-е место: два очка от топ-3
Турнирная таблица УПЛ. Полесье поднялось на 6-е место: два очка от топ-3
ЗИДАН: «Говорить, что это не топ-игрок, неправильно. Он был лучшим»
Футбол | 01.10.2025, 05:20
ЗИДАН: «Говорить, что это не топ-игрок, неправильно. Он был лучшим»
ЗИДАН: «Говорить, что это не топ-игрок, неправильно. Он был лучшим»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Джозеф ПАРКЕР: «Этот боксер мне не нравится. Я ему звонил, он меня послал»
Джозеф ПАРКЕР: «Этот боксер мне не нравится. Я ему звонил, он меня послал»
30.09.2025, 00:43 1
Бокс
КРАСЮК: «Сказал Усику, что нужно было прекратить раньше
КРАСЮК: «Сказал Усику, что нужно было прекратить раньше
29.09.2025, 03:39 1
Бокс
Шевченко настоял. В вопросе ухода Реброва из сборной принято решение
Шевченко настоял. В вопросе ухода Реброва из сборной принято решение
30.09.2025, 13:22 42
Футбол
Куртуа устал от игрока Реала. Футболист может уйти из клуба
Куртуа устал от игрока Реала. Футболист может уйти из клуба
29.09.2025, 04:00 2
Футбол
Трансферная бомба. Реал достиг соглашения с обладателем Золотого мяча
Трансферная бомба. Реал достиг соглашения с обладателем Золотого мяча
29.09.2025, 09:49 2
Футбол
Известно, какой бой мечтает организовать Усик и его команда
Известно, какой бой мечтает организовать Усик и его команда
29.09.2025, 07:28 1
Бокс
Боксер, который побил Усика, выбрал сильнейшего в бою Али – Майк Тайсон
Боксер, который побил Усика, выбрал сильнейшего в бою Али – Майк Тайсон
29.09.2025, 01:55 5
Бокс
Хаби Алонсо поставил крест на игроке Реала после фиаско в игре с Атлетико
Хаби Алонсо поставил крест на игроке Реала после фиаско в игре с Атлетико
30.09.2025, 07:55
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем