Камбек гостей. Валенсия драматично проиграла Овьедо в перенесенном матче

Команда «Овьедо» одержала драматическую выездную победу над «Валенсией» (2:1) в 7-м туре Ла Лиги. Этот матч был перенесен с 29 на 30 сентября из-за неблагоприятных погодных условий.

На «Месталье» хозяева открыли счет уже на 4-й минуте, отличился Арно Данжума. Во втором тайме «летучие мыши» могли удвоить преимущество, но Данжума не реализовал пенальти.

Зато гости сумели переломить ход встречи: Лука Илич сравнял счет на 85-й минуте, а уже через минуту Саломон Рондон забил победный мяч.

У Валенсии осталось 8 очков (12-е место), а команда Овьедо набрала 6 пунктов (14-я позиция).

Ла Лига. 7-й тур, 30 сентября 2025

Валенсия – Реал Овьедо – 1:2

Голы: Данжума, 4 – Илич, 85, Рондон, 87

