Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Валенсия – Овьедо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Чемпионат Испании
Валенсия
29.09.2025 22:00 - : -
Овьедо
Испания
Валенсия – Овьедо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 29 сентября и начнется в 22:00 по Киеву

Валенсия – Овьедо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
ФК Валенсия

29 сентября на Месталье пройдет матч 7-го тура Примеры Испании, в котором Валенсия встретится с Овьедо.

Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером Ла Лиги betking анонсирует предстоящий поединок!

Валенсия

Команда при нынешнем владельце превратилась из борца за еврокубки в хронически проблемный коллектив, что в основном если и сражается, то только за выживание. Год назад она была в очень тяжелом и затяжном кризисе. Но помог привычный маневр, когда убрали предыдущего наставника, Бараху, и вернули в Испанию Корберана. И с Карлосом получилось достичь 46 очков - это по дополнительным показателям стать 12-ми в итоговой таблице.

Конечно же, сам специалист не хочет повторить судьбу предшественника, что превратился из героя в неудачника. В целом, старт у клуба получился хорошим - по дважды успели выиграть и взять ничьи, ну и проиграть. На этой неделе были шансы улучшить статистику, на выезде побеждали 2:0 Эспаньол. Но тот успел во втором тайме сровнять, забив дважды.

Овьедо

Клуб имел довольно драматичную историю, когда от банкротства спасло появление нового инвестора в самый последний момент. Но потом надолго застряли в Сегунде. Прибавить получилось только в паре последних лет. Сначала, весной 2024-го года, пробились в плей-офф с 6-го места, но тогда в финальном раунде уступили Эспаньолу. Но вторая попытка, в прошлом сезоне, уже сложилась удачно - в этот раз стыковые поединки выиграли.

Новичок ожидаемо столкнулся с проблемами на подзабытом уровне. Выиграть получилось только у кризисного Реала Сосьедад. Вот только все остальные поединки были командой проиграно. В том числе в прошлом туре получилось подловить ошибку Гарсии и забить Барселоне в пустые ворота. Но потом чемпион собрался и, ответив трижды после перерыва, закончил волевой победой.

Статистика личных встреч

В девяти последних поединках (начиная еще с конца прошлого века) было пять ничьих и четыре победы Валенсии.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят, что в этой паре что-то изменится. Более опытная и сильная команда должна дома выиграть (коэффициент - 1,75).

Прогноз Sport.ua
Валенсия
29 сентября 2025 -
22:00
Овьедо
Валенсия Овьедо чемпионат Испании по футболу Ла Лига Ла Лига - betking прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
