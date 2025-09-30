Клуб-победитель еврокубка. Винисиус может сенсационно покинуть Реал
Бразилец может перебраться в «Тоттенхэм»
Бразильский вингер мадридского «Реала» Винисиус может стать игроком «Тоттенхэма». Об этом сообщает Франсуа Галлардо.
По информации источника, американский консорциум Earick близок к покупке лондонского клуба. У них есть невероятный план усиления команды – они хотят подписать Винисиуса. Также внимание консорциума привлекает английский хавбек «Челси» Коул Палмер.
В текущем сезоне Винисиус провел 8 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 3 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Веб-портал Transfremarkt оценивает стоимость игрока в 170 миллионов евро.
«Тоттенхэм» завоевал Лигу Европы в сезоне 2024/25.
Ранее сообщалось о том, что английский гранд готовит суперпредложение по звезде «Реала».
