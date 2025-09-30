Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Клуб-победитель еврокубка. Винисиус может сенсационно покинуть Реал
Испания
30 сентября 2025, 20:13 | Обновлено 30 сентября 2025, 20:14
Клуб-победитель еврокубка. Винисиус может сенсационно покинуть Реал

Бразилец может перебраться в «Тоттенхэм»

Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор

Бразильский вингер мадридского «Реала» Винисиус может стать игроком «Тоттенхэма». Об этом сообщает Франсуа Галлардо.

По информации источника, американский консорциум Earick близок к покупке лондонского клуба. У них есть невероятный план усиления команды – они хотят подписать Винисиуса. Также внимание консорциума привлекает английский хавбек «Челси» Коул Палмер.

В текущем сезоне Винисиус провел 8 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 3 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Веб-портал Transfremarkt оценивает стоимость игрока в 170 миллионов евро.

«Тоттенхэм» завоевал Лигу Европы в сезоне 2024/25.

Ранее сообщалось о том, что английский гранд готовит суперпредложение по звезде «Реала».

Винисиус Жуниор Тоттенхэм Реал Мадрид Коле Палмер Челси трансферы АПЛ трансферы трансферы Ла Лиги
Даниил Кирияка Источник: X (Twitter)
Markus Bob
Никогда он не перейдет в подобные клубы 
