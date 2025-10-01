Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Топ-менеджер Полесья: «Нет никаких оправданий. Все очень разочарованы»
Кубок Украины
Топ-менеджер Полесья: «Нет никаких оправданий. Все очень разочарованы»

Александр Денисов – о вылете «волков» из Кубка Украины

Топ-менеджер Полесья: «Нет никаких оправданий. Все очень разочарованы»
ФК Полесье.

Топ-менеджер житомирского Полесья Александр Денисов рассказал, как команда и тренерский штаб отреагировали на неожиданное поражение в Кубке Украины, где волки разгромно проиграли львовскому Руху

«Не могу сказать, что Кубок не являлся одной из приоритетных целей на этот сезон. Это действительно очень тяжелое поражение. Мы знаем, что Кубок не уважает авторитетов, поэтому случившееся на предыдущей стадии — это такая классическая история, присущая как английскому, так и украинскому футболу, независимо от страны.

Что можно сказать со своей стороны – нет никаких оправданий. Очень разочарована как команда, так и главный тренер.

Скажем так, присутствует в некотором смысле аритмия в команде: две победы подряд в чемпионате — а потом очень громкое поражение от «Руха» в Кубке. Этот период еще продлится некоторое время, но надеемся и верим, что недолго», — сказал Денисов.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги Полесье занимает шестое место турнирной таблицы, имея в своем активе 12 зачетных пунктов после 7 сыгранных матчей. Следующую игру подопечные Руслана Ротаня сыграют против СК Полтава.

Кубок Украины по футболу Полесье Житомир Рух Львов Рух - Полесье Александр Денисов
Олег Вахоцкий Источник: ФК Полесье
