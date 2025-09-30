Стало известно, где Коваленко может продолжить карьеру
Украинский хавбек может перебраться в чемпионат Кипра
Украинский хавбек Виктор Коваленко станет игроком клуба чемпионата Кипра. Об этом сообщает Игорь Бурбас.
По информации источника, в ближайшие дни 29-летний футболист подпишет контракт с одним из лидеров кипрского чемпионата.
Виктор Коваленко является свободным агентом. Последние полгода карьеры полузащитник провел в «Эмполи», который покинул летом. Также в Италии он выступал за «Специю» и «Аталанту».
В прошедшем сезоне Виктор провел восемь матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился одним забитым мячом. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в один миллион евро.
