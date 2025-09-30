Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стало известно, где Коваленко может продолжить карьеру
Другие новости
30 сентября 2025, 16:12 |
1773
2

Стало известно, где Коваленко может продолжить карьеру

Украинский хавбек может перебраться в чемпионат Кипра

30 сентября 2025, 16:12 |
1773
2 Comments
Стало известно, где Коваленко может продолжить карьеру
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Коваленко

Украинский хавбек Виктор Коваленко станет игроком клуба чемпионата Кипра. Об этом сообщает Игорь Бурбас.

По информации источника, в ближайшие дни 29-летний футболист подпишет контракт с одним из лидеров кипрского чемпионата.

Виктор Коваленко является свободным агентом. Последние полгода карьеры полузащитник провел в «Эмполи», который покинул летом. Также в Италии он выступал за «Специю» и «Аталанту».

В прошедшем сезоне Виктор провел восемь матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился одним забитым мячом. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в один миллион евро.

По теме:
Клуб УПЛ может прекратить существование. Команду готовы разогнать
Назван клуб, в котором продолжит карьеру экс-игрок Шахтера Коваленко
Лига чемпионов. 2-й тур, матчи 30 сентября. Смотреть онлайн LIVE
чемпионат Кипра по футболу Виктор Коваленко чемпионат Италии по футболу Серия A трансферы Игорь Бурбас свободный агент Эмполи Аталанта Специя
Даниил Кирияка Источник: Игорь Бурбас
Оцените материал
(17)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ребров вернет в сборную Украины легионера из Европы и игрока Динамо
Футбол | 30 сентября 2025, 09:19 10
Ребров вернет в сборную Украины легионера из Европы и игрока Динамо
Ребров вернет в сборную Украины легионера из Европы и игрока Динамо

Вызов на матчи против Исландии и Азербайджана получат Руслан Малиновский и Владимир Бражко

Украина всухую проиграла Португалии на чемпионате Европы U-19 по футзалу
Футзал | 29 сентября 2025, 22:04 4
Украина всухую проиграла Португалии на чемпионате Европы U-19 по футзалу
Украина всухую проиграла Португалии на чемпионате Европы U-19 по футзалу

Подопечные Игоря Москвичева уступили со счетом 0:4

Кто для Коко? Уроженка Киева в огне: известна первая пара 1/4 финала Пекина
Теннис | 30.09.2025, 12:55
Кто для Коко? Уроженка Киева в огне: известна первая пара 1/4 финала Пекина
Кто для Коко? Уроженка Киева в огне: известна первая пара 1/4 финала Пекина
Маркевич назвал футболиста, который в следующем году выиграет Золотой мяч
Футбол | 29.09.2025, 21:51
Маркевич назвал футболиста, который в следующем году выиграет Золотой мяч
Маркевич назвал футболиста, который в следующем году выиграет Золотой мяч
Топ-менеджер Полесья: «У Буткевича есть дискомфорт из-за этого»
Футбол | 30.09.2025, 16:24
Топ-менеджер Полесья: «У Буткевича есть дискомфорт из-за этого»
Топ-менеджер Полесья: «У Буткевича есть дискомфорт из-за этого»
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Victor673256ua
Ненайгірший варіант. Тепло і море з усіх боків)
Ответить
0
grifon.
успішна кар'єра голденбоя
Ответить
-1
Популярные новости
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер стал единоличным лидером, вторым идет Динамо
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер стал единоличным лидером, вторым идет Динамо
29.09.2025, 06:23 29
Футбол
ВИДЕО. Реакция Гасперини на первый гол Довбика в сезоне 2025/26
ВИДЕО. Реакция Гасперини на первый гол Довбика в сезоне 2025/26
28.09.2025, 23:36 1
Футбол
ВИДЕО. Как выглядит заброшенный стадион Метеор в Днепре. Он не в оккупации
ВИДЕО. Как выглядит заброшенный стадион Метеор в Днепре. Он не в оккупации
29.09.2025, 14:07 6
Футбол
Луис ЭНРИКЕ: «Хорошо, что ты решил уйти из ПСЖ»
Луис ЭНРИКЕ: «Хорошо, что ты решил уйти из ПСЖ»
30.09.2025, 07:12
Футбол
Экс-футболист сборной Украины до крови травмировал Месси. Тот отреагировал
Экс-футболист сборной Украины до крови травмировал Месси. Тот отреагировал
30.09.2025, 08:48 4
Футбол
Известно, какой бой мечтает организовать Усик и его команда
Известно, какой бой мечтает организовать Усик и его команда
29.09.2025, 07:28 1
Бокс
Трансферная бомба. Реал достиг соглашения с обладателем Золотого мяча
Трансферная бомба. Реал достиг соглашения с обладателем Золотого мяча
29.09.2025, 09:49 2
Футбол
Джозеф ПАРКЕР: «Не могу сказать, что Усик меня боится. Причина в другом»
Джозеф ПАРКЕР: «Не могу сказать, что Усик меня боится. Причина в другом»
30.09.2025, 00:01 10
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем