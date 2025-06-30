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Италия
30 июня 2025, 16:34 | Обновлено 30 июня 2025, 16:48
2140
0

ОФИЦИАЛЬНО. Украинский хавбек покинул итальянскую команду

Коваленко снова уходит из Эмполи

30 июня 2025, 16:34 | Обновлено 30 июня 2025, 16:48
2140
0
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский хавбек покинул итальянскую команду
ФК Эмполи. Виктор Коваленко

Итальянский клуб Эмполи объявил об уходе из команды целой группы футболистов, в том числе свободным агентом становится украинский полузащитник Виктор Коваленко.

Игрок, который уже выступал за Эмполи, вернулся в команду в феврале, подписав контракт до конца сезона.

Команда по итогам чемпионата не выполнила задачу и опустилась в Серию B. 29-летний Коваленко успел принять участие в восьми матчах и забил один гол.

Пока нет информации, где игрок продолжит карьеру. До возвращения в Эмполи были слухи о предложениях из Турции и МЛС.

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Виктор Коваленко Эмполи трансферы трансферы Серии A чемпионат Италии по футболу
Иван Зинченко Источник: X (Twitter)
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