ОФИЦИАЛЬНО. Украинский хавбек покинул итальянскую команду
Коваленко снова уходит из Эмполи
Итальянский клуб Эмполи объявил об уходе из команды целой группы футболистов, в том числе свободным агентом становится украинский полузащитник Виктор Коваленко.
Игрок, который уже выступал за Эмполи, вернулся в команду в феврале, подписав контракт до конца сезона.
Команда по итогам чемпионата не выполнила задачу и опустилась в Серию B. 29-летний Коваленко успел принять участие в восьми матчах и забил один гол.
Пока нет информации, где игрок продолжит карьеру. До возвращения в Эмполи были слухи о предложениях из Турции и МЛС.
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