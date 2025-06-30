ОФИЦИАЛЬНО. Украинский хавбек покинул итальянскую команду

Итальянский клуб Эмполи объявил об уходе из команды целой группы футболистов, в том числе свободным агентом становится украинский полузащитник Виктор Коваленко.

Игрок, который уже выступал за Эмполи, вернулся в команду в феврале, подписав контракт до конца сезона.

Команда по итогам чемпионата не выполнила задачу и опустилась в Серию B. 29-летний Коваленко успел принять участие в восьми матчах и забил один гол.

Пока нет информации, где игрок продолжит карьеру. До возвращения в Эмполи были слухи о предложениях из Турции и МЛС.