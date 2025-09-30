Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
30 сентября 2025, 15:18 |
Известный тренер назвал точный счет матча Панама – Украина на ЧМ-2025

Сергей Ковалец, эксклюзивно для Sport.ua, дал свой прогноз на матч юниорской сборной Украины U-20

УАФ. Сергей Ковалец

Известный украинский тренер Сергей Ковалец, эксклюзивно для Sport.ua, дал свой прогноз на матч юниорской сборной Украины U-20 против Панамы на ЧМ-2025.

– Каков будет ваш прогноз на матч Панама – Украина?

– Верю, что «сине-желтые» продолжат победное шествие на этих соревнованиях и выиграют со счетом 3:1.

– По вашему результату нам удастся избежать нервной концовки?

– Это еще молодежь и им свойственна нестабильность, но командный класс из того, что я увидел в играх обоих соперников, у нашей сборной выше. От этого я и отталкиваюсь. Опыт прошедшей игры должен дать толчок подопечным Дмитрия Михайленко сыграть увереннее, — сказал Ковалец

Матч Панама U-20 – Украина U-20 запланирован на вторник, 30 сентября. Старт встречи в 23:00 по киевскому времени. В первом туре группового этапа подопечные Дмитрия Михайленко минимально победили Южную Корею (2:1)

По теме:
Турнирные таблицы ЧМ. Стартовая победа Франции, 9 забитых мячей от США
Панама U-20 – Украина U-20. Молодежный ЧМ. Смотреть онлайн LIVE
Бывший тренер молодежной сборной Украины: «Панама на карту поставит все»
сборная Украины по футболу U-20 чемпионат мира по футболу U-20 сборная Панамы по футболу U-20 Панама - Украина Сергей Ковалец
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
zzg77
1:1
