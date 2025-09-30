Известный тренер назвал точный счет матча Панама – Украина на ЧМ-2025
Сергей Ковалец, эксклюзивно для Sport.ua, дал свой прогноз на матч юниорской сборной Украины U-20
Известный украинский тренер Сергей Ковалец, эксклюзивно для Sport.ua, дал свой прогноз на матч юниорской сборной Украины U-20 против Панамы на ЧМ-2025.
– Каков будет ваш прогноз на матч Панама – Украина?
– Верю, что «сине-желтые» продолжат победное шествие на этих соревнованиях и выиграют со счетом 3:1.
– По вашему результату нам удастся избежать нервной концовки?
– Это еще молодежь и им свойственна нестабильность, но командный класс из того, что я увидел в играх обоих соперников, у нашей сборной выше. От этого я и отталкиваюсь. Опыт прошедшей игры должен дать толчок подопечным Дмитрия Михайленко сыграть увереннее, — сказал Ковалец
Матч Панама U-20 – Украина U-20 запланирован на вторник, 30 сентября. Старт встречи в 23:00 по киевскому времени. В первом туре группового этапа подопечные Дмитрия Михайленко минимально победили Южную Корею (2:1)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Сине-желтых в октябре ожидает два поединка
Стало известно, как тренер попрощался с Неймаром