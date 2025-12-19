Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. «У него есть трудности с этим». Гасперини четко объяснил проблемы Довбика
Италия
19 декабря 2025, 21:58 | Обновлено 19 декабря 2025, 22:21
Украинский форвард все еще не восстановился от травмы

Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Главный тренер «Ромы» Джан Пьеро Гасперини заявил, что украинский форвард его команды Артем Довбик не сможет сыграть в матче 16-го тура Серии А с «Ювентусом», который состоится в субботу, 20 декабря.

«Он еще не полностью восстановился. Хотя он и тренируется уже несколько дней, у него все еще есть некоторые трудности с ударами по воротам», – цитирует Гасперини TuttoAsRoma.

В текущем сезоне Довбик сыграл в составе «Ромы» 14 матчей, в которых отличился двумя забитыми голами и двумя результативными передачами. Сейчас Артем восстанавливается после травмы подколенного сухожилия.

Сообщалось, что у Довбика есть два варианта продолжения карьеры.

