«У него есть трудности с этим». Гасперини четко объяснил проблемы Довбика

Главный тренер «Ромы» Джан Пьеро Гасперини заявил, что украинский форвард его команды Артем Довбик не сможет сыграть в матче 16-го тура Серии А с «Ювентусом», который состоится в субботу, 20 декабря.

«Он еще не полностью восстановился. Хотя он и тренируется уже несколько дней, у него все еще есть некоторые трудности с ударами по воротам», – цитирует Гасперини TuttoAsRoma.

В текущем сезоне Довбик сыграл в составе «Ромы» 14 матчей, в которых отличился двумя забитыми голами и двумя результативными передачами. Сейчас Артем восстанавливается после травмы подколенного сухожилия.

Сообщалось, что у Довбика есть два варианта продолжения карьеры.