Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Сборная УКРАИНЫ
30 сентября 2025, 10:46 | Обновлено 30 сентября 2025, 11:01
1

Бывший тренер молодежной сборной Украины: «Панама на карту поставит все»

Сергей Ковалец призывает украинских футболистов выбросить из головы недооценку соперника

УАФ

Сегодня, 30 сентября сборная Украины U-20 проведет свой второй матч на чемпионате мира, который проходит в Чили. В своем первом поединке подопечные Дмитрия Михайленко обыграли Южную Корею со счетом 2:1. На очереди Панама.

О выступлении «сине-желтых» на этом турнире и перспективах в ближайшей встрече, сайту Sport.ua эксклюзивно рассказал бывший наставник молодежной сборной Украины Сергей Ковалец.

– Сергей Иванович, сборная Украины с победы начала чемпионат мира. Это уже полдела?
– Действительно. Удачное начало любого работы дает уверенность в будущем в плане психологии. Победа над Южной Кореей дорого стоит. Мы выиграли у команды высокого уровня. Впрочем, есть и другая сторона медали. Важно, чтобы этот успех не сделал злую шутку с командой. В сегодняшней игре против Панамы важно, чтобы не произошло недооценки соперника.

– Что вам понравилось в действиях украинцев в противостоянии с корейцами?
– Мне понравилась сама игры, которая была довольно интенсивной. «Сине-желтые» начали матч без раскачки, что позволило забить два быстрых мяча. И вообще первый тайм был проведен чуть ли не идеально. Однако во втором тайме, скажем честно, на нашей стороне было и везение. Сами футболисты сборной Украины говорили, что где-то играли на удержание счета. Поэтому не хочется, чтобы подобное повторилось и в предстоящем поединке.

– В параллельном матче нашей группы Парагвай обыграл Панаму. Ожидаемо?
– В принципе, да. Хотя парагвайцы только в компенсированное время смогли склонить чашу весов в свою пользу. Панама если и уступила сопернику по игре, то совсем немного.

– Становится ли следующий матч против той же Панамы ключевым, учитывая тот факт, что для соперника это будет последний шанс зацепиться за плей-офф, а для нас победа гарантирует выход в 1/8 финала?
– Сто процентов. Скорее всего, в составе сборной Украины будет ротация, поскольку турнир быстротечный, игры проходят каждые три дня. Поэтому ребята, которые выйдут на поле, должны понимать, что расслабляться нельзя ни на минуту. Победа над корейцами должна помочь сборной Украины в моральном плане.

В тоже время соперник прекрасно понимает, что для них этот матч, по сути решающий. Панама на карту поставит все. Нашей команде важно занять первое место, поскольку потом может попасть оппонент, занявший третье место в своем квартете. А это увеличивает шансы на выход в четвертьфинал.

– Каким будет ваш прогноз на матч Панама – Украина?
– Верю, что «сине-желтые» продолжать победную поступь на этих соревнованиях и выиграют со счетом 3:1.

– По вашему результату нам удастся избежать нервной концовки?
– Это еще молодежь и им свойственна нестабильность, но командный класс, из того что я увидел в играх обоих противников, у нашей сборной выше. От этого я и отталкиваюсь. Опыт прошлой игры должен дать толчок подопечным Дмитрия Михайленко сыграть увереннее.

По теме:
МАРКЕВИЧ: «В Украине мало таких футболистов. Надеюсь, у него все получится»
Маркевич дал совет игрокам сборной Украины U-20 перед Панамой на ЧМ-2025
Где смотреть онлайн матч молодежного ЧМ Панама U-20 – Украина U-20
Сергей Ковалец сборная Украины по футболу U-20 чемпионат мира по футболу U-20 Дмитрий Михайленко сборная Панамы по футболу U-20 сборная Южной Кореи по футболу U-20 статьи эксклюзив Сергей Демьянчук
