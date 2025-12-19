Агент Ярмоленко отреагировал на интерес к Андрею со стороны клуба из КПЛ
Вадим Шаблий опроверг информацию в СМИ
19 декабря 2025 года появилась информация, согласно которой казахстанский «Актобе» интересуется украинским вингером киевского «Динамо» Андреем Ярмоленко.
Однако в эксклюзивном комментарии для казахстанского сайта Sports24.kz агент футболиста Вадим Шаблий опроверг эти слухи.
В сезоне 2025/26 Андрей Ярмоленко провел 20 матчей на клубном уровне, отличившись 4 забитыми мячами. Портал Transefrmarkt оценивает стоимость игрока в 1,2 миллиона евро, а его действующий контракт со столичным клубом действует до лета 2026 года.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок состоится 19 декабря и начнется в 21:00 по Киеву
На украинского вингера нацелилось «Актобе»