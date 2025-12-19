Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
19 декабря 2025, 22:37 | Обновлено 19 декабря 2025, 23:04
Агент Ярмоленко отреагировал на интерес к Андрею со стороны клуба из КПЛ

Вадим Шаблий опроверг информацию в СМИ

ФК Динамо Киев. Андрей Ярмоленко

19 декабря 2025 года появилась информация, согласно которой казахстанский «Актобе» интересуется украинским вингером киевского «Динамо» Андреем Ярмоленко.

Однако в эксклюзивном комментарии для казахстанского сайта Sports24.kz агент футболиста Вадим Шаблий опроверг эти слухи.

В сезоне 2025/26 Андрей Ярмоленко провел 20 матчей на клубном уровне, отличившись 4 забитыми мячами. Портал Transefrmarkt оценивает стоимость игрока в 1,2 миллиона евро, а его действующий контракт со столичным клубом действует до лета 2026 года.

