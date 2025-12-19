Довбика хочет купить прославленный клуб АПЛ. Начаты официальные переговоры

Лондонский «Вест Хэм» начал поиск нападающего на замену Никласу Фюллькругу, который близок к переходу в «Милан», и обратил внимание на украинца Артема Довбика. По информации итальянских СМИ, английский клуб уже сделал первоначальный запрос по форварду «Ромы».

«Молотобойцы» изучают финансовые условия возможного трансфера, ведь именно Довбик рассматривается как главный кандидат на роль основного нападающего во второй части сезона. Украинец присоединился к римскому клубу только летом 2024 года из «Жироны» за сумму более 30 миллионов евро, поэтому «Рома» не спешит расставаться с игроком.

28-летний нападающий «Ромы» Артем Довбик мог сменить клубную прописку летом – украинца хотел подписать клуб, который семь раз побеждал в Лиге чемпионов. Главным фаворитом на подписание украинца был «Милан» – рассматривались различные варианты перехода, но сделка так и не состоялась.