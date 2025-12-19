Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  «Не работал во взрослом футболе». Маркевич – о возможных проблемах Костюка
Украина. Премьер лига
19 декабря 2025, 20:02
85
0

Легендарный украинский тренер считает, что у коуча Динамо все будет хорошо

ФК Динамо Киев. Игорь Костюк

Легендарный украинский тренер Мирон Маркевич высказался о возможных проблемах нового главного тренера киевского «Динамо» Игоря Костюка в столичном клубе:

«Да почему должны быть проблемы? Костюк из структуры «Динамо», его хорошо знают, поэтому я не думаю, что будут какие-то вопросы по адаптации. Да, во взрослом футболе он еще не работал, но он успел поиграть на этом уровне в Украине, понимает, что такое мужской коллектив. Наоборот, опытные футболисты должны помочь молодым игрокам и самому тренеру. Все должно быть в порядке».

По итогам 16 туров Украинской Премьер-лиги сезона 2025/26 киевское «Динамо» занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 26 очков в чемпионате Украины.

По теме:
Кварцяный сказал, кого надо подписать Динамо, чтобы бороться за титул УПЛ
Лишился контракта: команда УПЛ попрощалась с хавбеком за игру вне клуба
Готовится трансфер Ярмоленко. Динамо может попрощаться с легендой
Мирон Маркевич Игорь Костюк Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Вус Источник: Спорт-Экспресс Украина
