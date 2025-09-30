Панама U20

Сборная Украины U-20 продолжает выступление на молодежном чемпионате мира 2025 в Чили.

30 сентября в 23:00 в Вальпараисо в матче 2-го тура сыграют сборные Панамы U-20 и Украины U-20.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Чемпионат мира U-20 проходит с 27 сентября по 19 октября в пяти городах Чили – Вальпараисо, Сантьяго, Винья-дель-Маре, Ранкагуа и Талька.

В 1-м туре украинская команда обыграла Южную Корею (2:1), в сборная Парагвая вырвала победу у сборной Панамы (3:2).

Турнирное положение в группе B: Парагвай, Украина (по 3 очка), Панама, Южная Корея (по 0).

В 1/8 финала выйдут две лучшие команды из каждой группы, а также 4 из 6 команд, которые займут третьи места.

Панама U-20 – Украина U-20. Молодежный ЧМ. Смотреть онлайн LIVE

Видеотрансляцию матча проводит Суспільне Спорт