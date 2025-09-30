Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Панама U-20 – Украина U-20. Молодежный ЧМ. Смотреть онлайн LIVE
Молодёжный чемпионат мира U20
Панама U20
30.09.2025 23:00 - : -
УКРАИНА U20
Молодежные турниры
30 сентября 2025, 06:55 | Обновлено 30 сентября 2025, 07:28
Панама U-20 – Украина U-20. Молодежный ЧМ. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 30 сентября в 23:00 видеотрансляцию матча 2-го тура чемпионата мира U-20

Коллаж Sport.ua

Сборная Украины U-20 продолжает выступление на молодежном чемпионате мира 2025 в Чили.

30 сентября в 23:00 в Вальпараисо в матче 2-го тура сыграют сборные Панамы U-20 и Украины U-20.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Чемпионат мира U-20 проходит с 27 сентября по 19 октября в пяти городах Чили – Вальпараисо, Сантьяго, Винья-дель-Маре, Ранкагуа и Талька.

В 1-м туре украинская команда обыграла Южную Корею (2:1), в сборная Парагвая вырвала победу у сборной Панамы (3:2).

Турнирное положение в группе B: Парагвай, Украина (по 3 очка), Панама, Южная Корея (по 0).

В 1/8 финала выйдут две лучшие команды из каждой группы, а также 4 из 6 команд, которые займут третьи места.

Видеотрансляцию матча проводит Суспільне Спорт

📺 Видеотрансляция

По теме:
Где смотреть онлайн матч молодежного ЧМ Панама U-20 – Украина U-20
Панама U-20 – Украина U-20. Прогноз и анонс на матч юниорского ЧМ
Девять от США, победа Колумбии. Сыграно 2 матча ЧМ-2025 U-20
Дмитрий Михайленко сборная Украины по футболу U-20 чемпионат мира по футболу U-20 смотреть онлайн сборная Панамы по футболу U-20
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
