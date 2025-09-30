ВИДЕО. Чем сейчас занимается Сергей Кривцов? Жена показала

Юлия Кривцова, жена украинского защитника Сергея Кривцова, порадовала подписчиков новым видео.

Пока экс-игрок сборной Украины остается без клуба после ухода из «Интер Майами», он наслаждается жизнью рядом с семьей.

В Instagram Юлия опубликовала шуточный ролик, где решила «показать бицуху», но в итоге закрутила мужа. Элегантное платье подчеркнуло ее фигуру, а фанаты оценили как юмор, так и образ красавицы.

Напомним, супруги вместе с 2012 года и воспитывают троих детей.