30 сентября 2025, 05:09
ВИДЕО. Чем сейчас занимается Сергей Кривцов? Жена показала

Сергей Кривцов проживает в США

ВИДЕО. Чем сейчас занимается Сергей Кривцов? Жена показала
Instagram. Юлия и Сергей Кривцовы

Юлия Кривцова, жена украинского защитника Сергея Кривцова, порадовала подписчиков новым видео.

Пока экс-игрок сборной Украины остается без клуба после ухода из «Интер Майами», он наслаждается жизнью рядом с семьей.

В Instagram Юлия опубликовала шуточный ролик, где решила «показать бицуху», но в итоге закрутила мужа. Элегантное платье подчеркнуло ее фигуру, а фанаты оценили как юмор, так и образ красавицы.

Напомним, супруги вместе с 2012 года и воспитывают троих детей.

