16
0
Проводится продажа билетов на матч отбора ЧМ-2026 Исландия – Украина
Поединок состоится 10 октября в исландскому городе Рейкьявик
Идет продажа билетов на матч отбора ЧМ-2026 Исландия – Украина, который состоится 10 октября в городе Рейкьявик на стадионе «Лейгардальсведлюр» (начало – в 18:45 по местному времени).
Купить билеты можно по ссылке. Сектор для украинских болельщиков – J.
Стоимость билета составляет: для взрослых – 6900 крон, для возрастной категории 16 лет и ниже – 3450 крон.
Вход на стадион будет открыт за 90 минут до начала матча. После оплаты на электронную почту, указанную при покупке, поступит инструкция по активации билета.
