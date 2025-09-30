Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат мира
30 сентября 2025, 02:03 | Обновлено 30 сентября 2025, 03:07
Проводится продажа билетов на матч отбора ЧМ-2026 Исландия – Украина

Поединок состоится 10 октября в исландскому городе Рейкьявик

Проводится продажа билетов на матч отбора ЧМ-2026 Исландия – Украина
УАФ

Идет продажа билетов на матч отбора ЧМ-2026 Исландия – Украина, который состоится 10 октября в городе Рейкьявик на стадионе «Лейгардальсведлюр» (начало – в 18:45 по местному времени).

Купить билеты можно по ссылке. Сектор для украинских болельщиков – J.

Стоимость билета составляет: для взрослых – 6900 крон, для возрастной категории 16 лет и ниже – 3450 крон.

Вход на стадион будет открыт за 90 минут до начала матча. После оплаты на электронную почту, указанную при покупке, поступит инструкция по активации билета.

ЧМ-2026 по футболу сборная Исландии по футболу сборная Украины по футболу Исландия - Украина билеты
Николай Степанов
