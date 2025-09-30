Проводится продажа билетов на матч отбора ЧМ-2026 Исландия – Украина

Идет продажа билетов на матч отбора ЧМ-2026 Исландия – Украина, который состоится 10 октября в городе Рейкьявик на стадионе «Лейгардальсведлюр» (начало – в 18:45 по местному времени).

Купить билеты можно по ссылке. Сектор для украинских болельщиков – J.

Стоимость билета составляет: для взрослых – 6900 крон, для возрастной категории 16 лет и ниже – 3450 крон.

Вход на стадион будет открыт за 90 минут до начала матча. После оплаты на электронную почту, указанную при покупке, поступит инструкция по активации билета.