ФОТО. Футболистка с Onlyfans впечатлила новым откровенным снимком

Мэделин Райт напомнила о себе

ФОТО. Футболистка с Onlyfans впечатлила новым откровенным снимком
Instagram. Мэделин Райт

Молодая британская футболистка Мэделин Райт вновь оказалась в центре внимания – не из-за игры на поле, а благодаря откровенному фото в соцсетях.

Ее знают как быструю и опасную футболистку, но теперь обсуждают не футбол, а ее фигуру, которая стала сенсацией недели.

На снимке Мэделин предстала в смелом образе: волосы на подушке, игривый взгляд и формы, сочетающие силу и нежность.

Комментаторы уже назвали ее «богиней в бутсах», ведь она соединяет талант и магнетическую сексуальность. Очевидно одно — она забивает голы не только в ворота, но и прямо в сердца поклонников.

Напомним, что девушка продолжает вести свой OnlyFans, несмотря на футбольную карьеру.

