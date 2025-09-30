ФОТО. Футболистка с Onlyfans впечатлила новым откровенным снимком
Мэделин Райт напомнила о себе
Молодая британская футболистка Мэделин Райт вновь оказалась в центре внимания – не из-за игры на поле, а благодаря откровенному фото в соцсетях.
Ее знают как быструю и опасную футболистку, но теперь обсуждают не футбол, а ее фигуру, которая стала сенсацией недели.
На снимке Мэделин предстала в смелом образе: волосы на подушке, игривый взгляд и формы, сочетающие силу и нежность.
Комментаторы уже назвали ее «богиней в бутсах», ведь она соединяет талант и магнетическую сексуальность. Очевидно одно — она забивает голы не только в ворота, но и прямо в сердца поклонников.
Напомним, что девушка продолжает вести свой OnlyFans, несмотря на футбольную карьеру.
