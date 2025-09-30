Победы в Норвегии и Франции. Сыграно 2 матча ЧМ-2025 U-20
Африканские сборные потерпели неудачу
В ночь с 29 на 30 сентября 2025 года состоялись 2 матча 1-го тура группового этапа чемпионата мира 2025 U-20 в Чили.
В первой встрече Норвегия минимально одолела Нигерию – 1:0, а в параллельном матче Франция победила ЮАР – 2:1.
Победу норвежцам принес реализованный на 9-й минуте пенальти Гольтена. Франция одержала победу над Южной Африкой только на 80-й минуте, предварительно пропустив от соперника гол с пенальти.
Чемпионат мира U-20. 1-й тур, 29 сентября
Норвегия U-20 – Нигерия U-20 – 1:0
Гол: Гольтен, 9 (пен.)
Франция U-20 – Южная Африка U-20 – 2:1
Голы: Бермон, 25, Мишаль, 80 – Ах-Шене, 33 (пен.)
Holten's penalty seals the win for Norway in their #U20WC opener! 🇳🇴#U20WC | #LegendsInTheMaking— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) September 29, 2025
France claims the victory in their first #U20WC match. 🇫🇷#LegendsInTheMaking— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) September 29, 2025
