Молодёжный чемпионат мира U20
Норвегия U20
29.09.2025 23:00 – FT 1 : 0
Нигерия U20
Чемпионат мира
Победы в Норвегии и Франции. Сыграно 2 матча ЧМ-2025 U-20

Африканские сборные потерпели неудачу

Победы в Норвегии и Франции. Сыграно 2 матча ЧМ-2025 U-20
Getty Images/Global Images Ukraine

В ночь с 29 на 30 сентября 2025 года состоялись 2 матча 1-го тура группового этапа чемпионата мира 2025 U-20 в Чили.

В первой встрече Норвегия минимально одолела Нигерию – 1:0, а в параллельном матче Франция победила ЮАР – 2:1.

Все самые яркие моменты матчей доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Победу норвежцам принес реализованный на 9-й минуте пенальти Гольтена. Франция одержала победу над Южной Африкой только на 80-й минуте, предварительно пропустив от соперника гол с пенальти.

Чемпионат мира U-20. 1-й тур, 29 сентября

Норвегия U-20 – Нигерия U-20 – 1:0

Гол: Гольтен, 9 (пен.)

Франция U-20 – Южная Африка U-20 – 2:1

Голы: Бермон, 25, Мишаль, 80 – Ах-Шене, 33 (пен.)

По теме:
Панама U20 – Украина U20. Текстовая трансляция матча
Таблицы ЧМ U-20. Фиаско Испании, ничья Бразилии, Аргентина взяла три очка
ФОТО. Яркие эмоции! Как сборная Украины U-20 выиграла стартовым матч на ЧМ
сборная Норвегии по футболу U-20 сборная Франции по футболу U-20 сборная Нигерии по футболу U-20 чемпионат мира по футболу U-20
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
