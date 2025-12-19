Кварцяный сказал, кого надо подписать Динамо, чтобы бороться за титул УПЛ
Специалист считает, что киевлянам надо выйти на трансферный рынок
Известный украинский тренер Виталий Кварцяный рассказал о борьбе за чемпионство в Украинской Премьер-лиге. Специалист считает, что киевское Динамо сможет навязать борьбу донецкому Шахтеру.
– Шахтер пробился в еврокубковую весну, а Динамо сосредоточится только на внутренних соревнованиях. Это будет преимуществом для киевлян в УПЛ?
– Динамо, в любом случае, будет бороться с Шахтером за первое место в УПЛ. Им реально это сделать, особенно, если в центр поля найдут какого-нибудь Ривелино. Единственное, что может помешать киевлянам – это травмы. Тогда игра может сдуться и появится неуверенность.
В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги Динамо занимает 4 строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 26 зачетных пунктов после 16 сыгранных матчей.
