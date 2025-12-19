Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Кварцяный сказал, кого надо подписать Динамо, чтобы бороться за титул УПЛ
Украина. Премьер лига
19 декабря 2025, 20:02 |
Кварцяный сказал, кого надо подписать Динамо, чтобы бороться за титул УПЛ

Специалист считает, что киевлянам надо выйти на трансферный рынок

ФК Волынь. Виталий Кварцяный

Известный украинский тренер Виталий Кварцяный рассказал о борьбе за чемпионство в Украинской Премьер-лиге. Специалист считает, что киевское Динамо сможет навязать борьбу донецкому Шахтеру.

– Шахтер пробился в еврокубковую весну, а Динамо сосредоточится только на внутренних соревнованиях. Это будет преимуществом для киевлян в УПЛ?

– Динамо, в любом случае, будет бороться с Шахтером за первое место в УПЛ. Им реально это сделать, особенно, если в центр поля найдут какого-нибудь Ривелино. Единственное, что может помешать киевлянам – это травмы. Тогда игра может сдуться и появится неуверенность.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги Динамо занимает 4 строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 26 зачетных пунктов после 16 сыгранных матчей.

Виталий Кварцяный Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Динамо Киев Шахтер Донецк
Олег Вахоцкий Источник: BLIK
