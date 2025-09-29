29 сентября лондонский Челси проведет домашний матч второго тура Лиги чемпионов 2025/26 против лиссабонской Бенфики.

Коллективы сыграют на стадионе Стэмфорд Бридж в Лондоне, Англия. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.

В составе португальской команды выступают два игрока сборной Украины: Анатолий Трубин и Георгий Судаков.

Наставником Бенфики является португалец Жозе Моуриньо – экс-коуч Челси. Главный тренер пенсионеров – Энцо Мареска.

Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Челси – Бенфика

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.