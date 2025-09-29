Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига чемпионов
29 сентября 2025, 22:45 | Обновлено 29 сентября 2025, 22:47
Поединок второго тура еврокубка состоится 30 сентября, стартовый свисток прозвучит в 22:00

Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Челси – Бенфика
Коллаж Sport.ua

29 сентября лондонский Челси проведет домашний матч второго тура Лиги чемпионов 2025/26 против лиссабонской Бенфики.

Коллективы сыграют на стадионе Стэмфорд Бридж в Лондоне, Англия. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В составе португальской команды выступают два игрока сборной Украины: Анатолий Трубин и Георгий Судаков.

Наставником Бенфики является португалец Жозе Моуриньо – экс-коуч Челси. Главный тренер пенсионеров – Энцо Мареска.

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Челси – Бенфика
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире
Даниил Агарков
