Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Челси – Бенфика
Поединок второго тура еврокубка состоится 30 сентября, стартовый свисток прозвучит в 22:00
29 сентября лондонский Челси проведет домашний матч второго тура Лиги чемпионов 2025/26 против лиссабонской Бенфики.
Коллективы сыграют на стадионе Стэмфорд Бридж в Лондоне, Англия. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.
В составе португальской команды выступают два игрока сборной Украины: Анатолий Трубин и Георгий Судаков.
В составе португальской команды выступают два игрока сборной Украины: Анатолий Трубин и Георгий Судаков.
Наставником Бенфики является португалец Жозе Моуриньо – экс-коуч Челси. Главный тренер пенсионеров – Энцо Мареска.
Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.
