ОФИЦИАЛЬНО. Александрия продлила контракт с 21-летним футболистом

Голкипер «Александрии» Виктор Долгий договорился с серебряным призером Украинской Премьер-лиги о продлении сотрудничества. Об этом сообщила пресс-служба «горожан» в социальных сетях:

«ФК «Александрия» и голкипер Виктор Долгий достигли согласия о продлении контракта. Виктор дебютировал за юношеский состав «горожан» 23 мая 2023 года в выездном матче против ровенского «Вереса». В общей сложности, за U-19 провел 31 матчей, пропустив 30 мячей. За вторую команду сыграл 17 матчей, пропустив 16 голов.

31 августа 2025 Долгий дебютировал за команду основы в выездном матче против донецкого «Шахтера». Еще один матч провел в Кубке Украины против киевского «Динамо», – сообщили в клубе.

В нынешнем сезоне голкипер провел пять матчей во всех турнирах, в которых пропустил пять голов. В двух случаях Долгий сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности.