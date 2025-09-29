Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Александрия продлила контракт с 21-летним футболистом
Украина. Премьер лига
29 сентября 2025, 22:05 |
268
0

ОФИЦИАЛЬНО. Александрия продлила контракт с 21-летним футболистом

Виктор Долгий продолжит защищать цвета серебряного призера Украинской Премьер-лиги

29 сентября 2025, 22:05 |
268
0
ОФИЦИАЛЬНО. Александрия продлила контракт с 21-летним футболистом
ФК Александрия. Виктор Долгий

Голкипер «Александрии» Виктор Долгий договорился с серебряным призером Украинской Премьер-лиги о продлении сотрудничества. Об этом сообщила пресс-служба «горожан» в социальных сетях:

«ФК «Александрия» и голкипер Виктор Долгий достигли согласия о продлении контракта. Виктор дебютировал за юношеский состав «горожан» 23 мая 2023 года в выездном матче против ровенского «Вереса». В общей сложности, за U-19 провел 31 матчей, пропустив 30 мячей. За вторую команду сыграл 17 матчей, пропустив 16 голов.

31 августа 2025 Долгий дебютировал за команду основы в выездном матче против донецкого «Шахтера». Еще один матч провел в Кубке Украины против киевского «Динамо», – сообщили в клубе.

В нынешнем сезоне голкипер провел пять матчей во всех турнирах, в которых пропустил пять голов. В двух случаях Долгий сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности.

По теме:
Максим ВОЙТИХОВСКИЙ: «Обидно, что не удалось взять очки в Одессе»
ГЕРИЧ: «Важно было выиграть, потому что психологически были на спаде»
Феникс-Мариуполь – Буковина – 2:3. Драматический финал. Видео голов и обзор
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Александрия Виктор Долгий
Николай Титюк Источник: ФК Александрия
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Костюк вышла в 1/8 финала супертурнира в Пекине, переиграв нейтралку
Теннис | 29 сентября 2025, 09:17 11
Костюк вышла в 1/8 финала супертурнира в Пекине, переиграв нейтралку
Костюк вышла в 1/8 финала супертурнира в Пекине, переиграв нейтралку

Марта в двух сетах разобралась с Александрой Саснович в третьем круге тысячника

Александрия понесла наказание от УАФ после матча с Динамо
Футбол | 29 сентября 2025, 22:13 1
Александрия понесла наказание от УАФ после матча с Динамо
Александрия понесла наказание от УАФ после матча с Динамо

КДК УАФ оштрафовал серебряного призера УПЛ

Получит шанс от Шовковского? Легионер Динамо вернулся в Киев
Футбол | 29.09.2025, 15:04
Получит шанс от Шовковского? Легионер Динамо вернулся в Киев
Получит шанс от Шовковского? Легионер Динамо вернулся в Киев
К Реброву уже в третий раз обратился известный клуб. На этот раз передумал
Футбол | 29.09.2025, 07:08
К Реброву уже в третий раз обратился известный клуб. На этот раз передумал
К Реброву уже в третий раз обратился известный клуб. На этот раз передумал
В ФИФА запланировали революционное изменение в правилах футбола
Футбол | 29.09.2025, 15:41
В ФИФА запланировали революционное изменение в правилах футбола
В ФИФА запланировали революционное изменение в правилах футбола
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Шовковский удивил заявлением по Ярмоленко после фиаско с Карпатами в УПЛ
Шовковский удивил заявлением по Ярмоленко после фиаско с Карпатами в УПЛ
28.09.2025, 08:47 1
Футбол
Костюк в борьбе. Определены все пары 1/16 финала большого турнира в Пекине
Костюк в борьбе. Определены все пары 1/16 финала большого турнира в Пекине
27.09.2025, 18:32
Теннис
ВИДЕО. Первый мяч во Франции! Забарный забил гол за ПСЖ в матче с Осером
ВИДЕО. Первый мяч во Франции! Забарный забил гол за ПСЖ в матче с Осером
27.09.2025, 22:41 9
Футбол
Реал решил прекратить отношения с суперзвездой после позора от Атлетико
Реал решил прекратить отношения с суперзвездой после позора от Атлетико
29.09.2025, 08:18 8
Футбол
Карпаты – Динамо – 3:3. Невероятное шоу во Львове. Видеообзор матча
Карпаты – Динамо – 3:3. Невероятное шоу во Львове. Видеообзор матча
27.09.2025, 20:00 3
Футбол
Очередное безумие во Львове. Динамо упустило победу над Карпатами
Очередное безумие во Львове. Динамо упустило победу над Карпатами
27.09.2025, 19:59 222
Футбол
Первый гол Забарного. ПСЖ переиграл Осер, но потерял двух ключевых игроков
Первый гол Забарного. ПСЖ переиграл Осер, но потерял двух ключевых игроков
28.09.2025, 00:03 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем