Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
WTA
29 сентября 2025, 19:52
Рекорд Украины. Свитолина проводит 600-ю неделю в топ-100 рейтинга WTA

Элина находится на 13-й позиции мирового рейтинга, в 2025 году украинка уже не сыграет

29 сентября 2025, 19:52
Рекорд Украины. Свитолина проводит 600-ю неделю в топ-100 рейтинга WTA
Instagram. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина проводит 600-ю неделю в рейтинге WTA.

В понедельник, 29 сентября, мировой рейтинг не обновлялся, поскольку турнир WTA 1000 в Пекине (Китай) все еще продолжается. Элина, которая ранее сообщила о досрочном завершении сезона, в частности снявшись с китайского тысячника, сохранила 13-е место.

Показатель Свитолиной в 600 недель в первой сотни рейтинга WTA – абсолютный рекорд Украины. Второй лучший результат среди украинок имеет Леся Цуренко – 440 недель. Цуренко не выступает в Туре с ноября 2024 года.

Свитолина дебютировала в топ-100 в феврале 2013 года, когда ей было 18 лет. С тех пор она покидала первую сотню лишь раз, когда не играла из-за беременности в 2022. Из 600 недель Элина провела 218 в топ-10. Ее личным рекордом, который также является рекордом для украинского тенниса, является третья позиция.

a.fedorenko1953
А у ТОПь 250  скільки тижднів?  
Оприлюднідь будь ласки , весь списьок! )))
