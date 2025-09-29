Рекорд Украины. Свитолина проводит 600-ю неделю в топ-100 рейтинга WTA
Элина находится на 13-й позиции мирового рейтинга, в 2025 году украинка уже не сыграет
Первая ракетка Украины Элина Свитолина проводит 600-ю неделю в рейтинге WTA.
В понедельник, 29 сентября, мировой рейтинг не обновлялся, поскольку турнир WTA 1000 в Пекине (Китай) все еще продолжается. Элина, которая ранее сообщила о досрочном завершении сезона, в частности снявшись с китайского тысячника, сохранила 13-е место.
Показатель Свитолиной в 600 недель в первой сотни рейтинга WTA – абсолютный рекорд Украины. Второй лучший результат среди украинок имеет Леся Цуренко – 440 недель. Цуренко не выступает в Туре с ноября 2024 года.
Свитолина дебютировала в топ-100 в феврале 2013 года, когда ей было 18 лет. С тех пор она покидала первую сотню лишь раз, когда не играла из-за беременности в 2022. Из 600 недель Элина провела 218 в топ-10. Ее личным рекордом, который также является рекордом для украинского тенниса, является третья позиция.
