Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Другие новости
29 сентября 2025, 16:21 |
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 29 сентября

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

В понедельник, 29 сентября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

18:00 Верес – Полесье

Ggbet 3.85 – 3.07 – 2.24

21:45 Дженоа – Лацио

Ggbet 3.18 – 3.08 – 2.66

22:00 Валенсия – Овьедо

Ggbet 1.74 – 3.74 – 5.74

22:00 Эвертон – Вест Хэм

Ggbet 1.73 – 4.00 – 5.32

22:00 Арока – Порту

Ggbet 10.50 – 5.45 – 1.30

РЕКЛАМА 21+

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными в соответствии с решениями КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.

прогнозы букмекеров ставка дня главные матчи дня GGBET ставка от GGBET
