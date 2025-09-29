СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 29 сентября

В понедельник, 29 сентября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

18:00 Верес – Полесье

3.85 – 3.07 – 2.24

21:45 Дженоа – Лацио

3.18 – 3.08 – 2.66

22:00 Валенсия – Овьедо

1.74 – 3.74 – 5.74

22:00 Эвертон – Вест Хэм

1.73 – 4.00 – 5.32

22:00 Арока – Порту

10.50 – 5.45 – 1.30

РЕКЛАМА 21+

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными в соответствии с решениями КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.