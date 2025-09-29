Бросить вызов Динамо и Шахтеру. Клуб УПЛ нацелился на чемпионский титул

Генеральный директор криворожского «Кривбасса» Владимир Баенко прокомментировал развитие клубной академии, а также рассказал о целях и задачах, поставленных президентом:

«Воспитанники нашей академии – это тот фундамент, на который сможет рассчитывать клуб в любой ситуации. Мы хотим построить «Кривбасс» как бизнес-модель для того, чтобы наши футболисты были интересны на трансферном рынке, чтобы другие клубы хотели приобрести наших игроков. Это одна из стратегий.

Мы не акцентируем внимание, из какой страны приехал футболист. Самое главное – чтобы он подходил под стиль игры команды, подходил требованиям тренерского штаба, и чтобы в перспективе игроки становились футбольными активами.

Сейчас чемпионат Украины стал намного равнее в плане интереса, футбола, конкуренции. Каждый клуб имеет шансы на чемпионство. На сегодняшний день у «Кривбасса» амбиции, о которых я говорил ранее. Есть поставленная президентом клуба задача – стать чемпионами», – сообщил Баенко.

В нынешнем сезоне криворожский клуб набрал 13 баллов после семи туров и занимает пятое место в турнирной таблице. Отставание от лидера составляет четыре очка.

Лидером Премьер-лиги является донецкий «Шахтер» (17 баллов), на втором месте разместилось киевское «Динамо» (15 баллов). В ближайшем матче «Кривбасс» на домашнем стадионе сыграет против «Кудровки» (5 октября).