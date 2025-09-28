Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. КДК УАФ наказал Карпаты, Кривбасс, Полесье и Колос
Украина. Премьер лига
28 сентября 2025, 15:39 |
1201
0

ОФИЦИАЛЬНО. КДК УАФ наказал Карпаты, Кривбасс, Полесье и Колос

Контрольно-дисциплинарный комитет рассмотрел нарушения украинских команд в чемпионате

28 сентября 2025, 15:39 |
1201
0
ОФИЦИАЛЬНО. КДК УАФ наказал Карпаты, Кривбасс, Полесье и Колос
ФК Карпаты Львов

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола (КДК УАФ) принял ряд решений после нарушений команд в Премьер-лиге:

1. Рассмотрев материалы относительно ненадлежащего поведения болельщиков ФК «Карпаты» (Львов) во время матча пятого тура Украинской Премьер-лиги ФК «Карпаты» (Львов) – СК «Полтава» (Полтава), который состоялся 14 сентября 2025 года, обязал ФК «Карпаты» (Львов) заплатить обязательный денежный взнос в размере 60 000 (шестьдесят тысяч) гривен (за повторное скандирование болельщиками нецензурного характера в адрес арбитра матча).

2. Рассмотрев материалы по матчу пятого тура Украинской Премьер-лиги ФК «Кривбасс» (Кривой Рог) – ФК «Полесье» (Житомир), который состоялся 14 сентября 2025 года, обязал ФК «Кривбасс» (Кривой Рог) заплатить долг (десять тысяч) гривен за несоблюдение ФК «Кривбасс» требований Дополнительных мер безопасности для организации и проведения футбольных матчей в Украине в условиях военного положения, а именно превышение максимально допустимого количества зрителей на стадионе.

КДК УАФ обязал ФК «Полесье» (Житомир) заплатить обязательный денежный взнос в размере 10 000 (десять тысяч) гривен за несоблюдение ФК «Полесье» (Житомир) требований Дополнительных мер безопасности для организации и проведения футбольных матчей в Украине в условиях военного положения, а именно – эвакуации команды в укрытие при объявлении сигнала «Воздушная тревога» и обязал ФК «Кривбасс» (Кривой Рог) заплатить обязательный денежный взнос в размере 25 000 (двадцать пять тысяч) гривен (за осуществление болельщиками скандирований нецензурного характера).

3. Рассмотрев материалы относительно возможного нарушения ФК «Колос» (Ковалевка) регламентных норм во время матча пятого тура Украинской Премьер-лиги ФК «Заря» (Луганск) – ФК «Колос» (Ковалевка), который состоялся 14 сентября 2025 года, обязал ФК «Колос» (Ковалевка) заплатить обязательный денежный взнос в размере 10 000 (десять тысяч) гривен (за повторную задержку начала матча).

4. Рассмотрев материалы о возможном нарушении ФК «Колос» (Ковалевка) регламентных норм во время матча шестого тура Украинской Премьер-лиги ФК «Колос» (Ковалевка) – ФК «Верес» (Ровно), который состоялся 20 сентября 2025 года, обязал ФК «Колос» (Ковалевка) заплатить обязательный денежный взнос в размере 15 000 (пятнадцать тысяч) гривен (за повторную задержку начала матча).

5. Рассмотрев материалы относительно возможного нарушения ФК «Карпаты» (Львов) регламентных норм во время матча шестого тура Украинской Премьер-лиги ФК «Оболонь» (Киев) – ФК «Карпаты» (Львов), который состоялся 22 сентября 2025 года, обязал ФК «Карпаты» заплатить обязательный денежный взнос размере 20 000 (двадцать тысяч) гривен за повторное несоблюдение ФК «Карпаты» (Львов) требований Дополнительных мер безопасности для организации и проведения футбольных матчей в Украине в условиях военного положения, а именно по эвакуации команды в укрытие при объявлении сигнала «Воздушная тревога».

По теме:
По голу в каждом тайме. Нива Тернополь одержала победу над ФК Чернигов
Металлист 1925 – Колос. Видео голов и обзор матча (обновляется)
«Хотим бороться за более высокие места». Игрок Зари – о ничьей с Оболонью
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига КДК УАФ Карпаты Львов Полтава Карпаты - Полтава Кривбасс Кривой Рог Полесье Житомир Кривбасс - Полесье Заря Луганск Колос Ковалевка Заря - Колос Верес Ровно Колос - Верес Оболонь Киев Оболонь - Карпаты санкции штрафы
Николай Титюк Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Очередное безумие во Львове. Динамо упустило победу над Карпатами
Футбол | 27 сентября 2025, 19:59 216
Очередное безумие во Львове. Динамо упустило победу над Карпатами
Очередное безумие во Львове. Динамо упустило победу над Карпатами

Команда Лупашка снова забивает за считанные секунды до конца игры

Металлист 1925 – Колос. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 28 сентября 2025, 08:00 5
Металлист 1925 – Колос. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Металлист 1925 – Колос. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Харьковчане и «колоски» знакомы еще со времен выступлений в Первой лиге

Шовковский удивил заявлением по Ярмоленко после фиаско с Карпатами в УПЛ
Футбол | 28.09.2025, 08:47
Шовковский удивил заявлением по Ярмоленко после фиаско с Карпатами в УПЛ
Шовковский удивил заявлением по Ярмоленко после фиаско с Карпатами в УПЛ
С Луниным и без четырех защитников: Реал объявил заявку на матч с Кайратом
Футбол | 28.09.2025, 14:58
С Луниным и без четырех защитников: Реал объявил заявку на матч с Кайратом
С Луниным и без четырех защитников: Реал объявил заявку на матч с Кайратом
Шовковский назвал игрока, из-за которого Динамо потерпело неудачу во Львове
Футбол | 28.09.2025, 07:05
Шовковский назвал игрока, из-за которого Динамо потерпело неудачу во Львове
Шовковский назвал игрока, из-за которого Динамо потерпело неудачу во Львове
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Первый гол Забарного. ПСЖ переиграл Осер, но потерял двух ключевых игроков
Первый гол Забарного. ПСЖ переиграл Осер, но потерял двух ключевых игроков
28.09.2025, 00:03 7
Футбол
«Понятно, почему за него дали такие деньги». Реакция фанов на гол Забарного
«Понятно, почему за него дали такие деньги». Реакция фанов на гол Забарного
28.09.2025, 03:59 2
Футбол
Карл ФРОЧ: «Это просто клоун, а не боксер. Он будет играть с ним на ринге»
Карл ФРОЧ: «Это просто клоун, а не боксер. Он будет играть с ним на ринге»
27.09.2025, 05:09 2
Бокс
ВИДЕО. Реакция Реброва на Динамо – Шахтер в Кубке Украины
ВИДЕО. Реакция Реброва на Динамо – Шахтер в Кубке Украины
26.09.2025, 19:59
Футбол
Кличко принял важное решение. Его соперник – легенда бокса из Казахстана
Кличко принял важное решение. Его соперник – легенда бокса из Казахстана
27.09.2025, 07:58 4
Бокс
Определена половина участниц 1/16 финала большого турнира WTA 1000 в Пекине
Определена половина участниц 1/16 финала большого турнира WTA 1000 в Пекине
26.09.2025, 17:47
Теннис
Йожеф САБО: «Это серьезная потеря для сборной Украины»
Йожеф САБО: «Это серьезная потеря для сборной Украины»
26.09.2025, 19:44 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем