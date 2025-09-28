ОФИЦИАЛЬНО. КДК УАФ наказал Карпаты, Кривбасс, Полесье и Колос

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола (КДК УАФ) принял ряд решений после нарушений команд в Премьер-лиге:

1. Рассмотрев материалы относительно ненадлежащего поведения болельщиков ФК «Карпаты» (Львов) во время матча пятого тура Украинской Премьер-лиги ФК «Карпаты» (Львов) – СК «Полтава» (Полтава), который состоялся 14 сентября 2025 года, обязал ФК «Карпаты» (Львов) заплатить обязательный денежный взнос в размере 60 000 (шестьдесят тысяч) гривен (за повторное скандирование болельщиками нецензурного характера в адрес арбитра матча).

2. Рассмотрев материалы по матчу пятого тура Украинской Премьер-лиги ФК «Кривбасс» (Кривой Рог) – ФК «Полесье» (Житомир), который состоялся 14 сентября 2025 года, обязал ФК «Кривбасс» (Кривой Рог) заплатить долг (десять тысяч) гривен за несоблюдение ФК «Кривбасс» требований Дополнительных мер безопасности для организации и проведения футбольных матчей в Украине в условиях военного положения, а именно превышение максимально допустимого количества зрителей на стадионе.

КДК УАФ обязал ФК «Полесье» (Житомир) заплатить обязательный денежный взнос в размере 10 000 (десять тысяч) гривен за несоблюдение ФК «Полесье» (Житомир) требований Дополнительных мер безопасности для организации и проведения футбольных матчей в Украине в условиях военного положения, а именно – эвакуации команды в укрытие при объявлении сигнала «Воздушная тревога» и обязал ФК «Кривбасс» (Кривой Рог) заплатить обязательный денежный взнос в размере 25 000 (двадцать пять тысяч) гривен (за осуществление болельщиками скандирований нецензурного характера).

3. Рассмотрев материалы относительно возможного нарушения ФК «Колос» (Ковалевка) регламентных норм во время матча пятого тура Украинской Премьер-лиги ФК «Заря» (Луганск) – ФК «Колос» (Ковалевка), который состоялся 14 сентября 2025 года, обязал ФК «Колос» (Ковалевка) заплатить обязательный денежный взнос в размере 10 000 (десять тысяч) гривен (за повторную задержку начала матча).

4. Рассмотрев материалы о возможном нарушении ФК «Колос» (Ковалевка) регламентных норм во время матча шестого тура Украинской Премьер-лиги ФК «Колос» (Ковалевка) – ФК «Верес» (Ровно), который состоялся 20 сентября 2025 года, обязал ФК «Колос» (Ковалевка) заплатить обязательный денежный взнос в размере 15 000 (пятнадцать тысяч) гривен (за повторную задержку начала матча).

5. Рассмотрев материалы относительно возможного нарушения ФК «Карпаты» (Львов) регламентных норм во время матча шестого тура Украинской Премьер-лиги ФК «Оболонь» (Киев) – ФК «Карпаты» (Львов), который состоялся 22 сентября 2025 года, обязал ФК «Карпаты» заплатить обязательный денежный взнос размере 20 000 (двадцать тысяч) гривен за повторное несоблюдение ФК «Карпаты» (Львов) требований Дополнительных мер безопасности для организации и проведения футбольных матчей в Украине в условиях военного положения, а именно по эвакуации команды в укрытие при объявлении сигнала «Воздушная тревога».