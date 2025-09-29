Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Цуриков провел юбилейный матч в чемпионатах Украины
Украина. Премьер лига
29 сентября 2025, 12:47 | Обновлено 29 сентября 2025, 12:55
118
0

Цуриков провел юбилейный матч в чемпионатах Украины

В УПЛ защитник ковалевцев защищал цвета 6 клубов

29 сентября 2025, 12:47 | Обновлено 29 сентября 2025, 12:55
118
0
Цуриков провел юбилейный матч в чемпионатах Украины
ФК Колос. Андрей Цуриков (справа)

Матч с «Металлистом 1925» (0:1) стал 250-м для 32-летнего защитника ковалевцев Андрея Цурикова в чемпионатах Украины. 112 встреч он отыграл в УПЛ за «Александрию», 56 – за «Колос», 35 – за запорожский «Металлург», 26 – за «Днепр-1», 15 – за «Говерлу» и 6 – за «Динамо».

В гвардейский «Клуб 250» Андрей вошел через 15 лет 65 дней после дебюта в элитном дивизионе, который состоялся 25 июля 2010 года в гостевом поединке запорожского «Металлурга» с «Карпатами» (0:1).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные матчи Андрея Цурикова в УПЛ

Матч

Дата

Клуб Цурикова

Соперник

Счет

1-й

25.07.2010

Металлург З

Карпаты

0:1 (г)

50-й

04.10.2015

Говерла

Карпаты

0:2 (д)

100-й

28.04.2018

Александрия

Карпаты

2:1 (г)

150-й

10.04.2021

Днепр-1

Динамо

0:2 (г)

200-й

03.09.2023

Колос

Кривбасс

0:3 (д)

250-й

28.09.2025

Колос

Металлист 1925

0:1 (г)
По теме:
«Не хватило реализации» Твердохлеб и Виливальд прокоммнтировали матч с ЛНЗ
Виталий ХОЛОД: «Шахтер такого не прощает и сразу наказывает»
«Никогда ничего не пугало». Суркис обратился к Шевченко в день рождения
цифры и факты Колос Ковалевка Андрей Цуриков Украинская Премьер-лига
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Месси отказался оставаться в Интер Майами и нашел последний клуб в карьере
Футбол | 29 сентября 2025, 05:55 2
Месси отказался оставаться в Интер Майами и нашел последний клуб в карьере
Месси отказался оставаться в Интер Майами и нашел последний клуб в карьере

Аргентинец хочет завершить футбольную карьеру в «Ньюэллс Олд Бойз»

С ассистом вратаря. Украина стартовала с разгрома на чемпионате Европы U-19
Футзал | 28 сентября 2025, 14:55 1
С ассистом вратаря. Украина стартовала с разгрома на чемпионате Европы U-19
С ассистом вратаря. Украина стартовала с разгрома на чемпионате Европы U-19

Украинские футзалисты не оставили шансов сборной Молдовы

Известна оценка Довбика за гол в матче с Вероной
Футбол | 28.09.2025, 19:09
Известна оценка Довбика за гол в матче с Вероной
Известна оценка Довбика за гол в матче с Вероной
Топ-5 футболистов, забивших 100 мячей за один клуб из топ-лиг быстрее всех
Футбол | 29.09.2025, 11:43
Топ-5 футболистов, забивших 100 мячей за один клуб из топ-лиг быстрее всех
Топ-5 футболистов, забивших 100 мячей за один клуб из топ-лиг быстрее всех
Таблицы ЧМ U-20. Фиаско Испании, ничья Бразилии, Аргентина взяла три очка
Футбол | 29.09.2025, 12:46
Таблицы ЧМ U-20. Фиаско Испании, ничья Бразилии, Аргентина взяла три очка
Таблицы ЧМ U-20. Фиаско Испании, ничья Бразилии, Аргентина взяла три очка
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Не Осака. Определена соперница Костюк в 3-м круге турнира WTA 1000 в Пекине
Не Осака. Определена соперница Костюк в 3-м круге турнира WTA 1000 в Пекине
27.09.2025, 14:01 5
Теннис
«Понятно, почему за него дали такие деньги». Реакция фанов на гол Забарного
«Понятно, почему за него дали такие деньги». Реакция фанов на гол Забарного
28.09.2025, 03:59 2
Футбол
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер стал единоличным лидером, вторым идет Динамо
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер стал единоличным лидером, вторым идет Динамо
29.09.2025, 06:23 27
Футбол
Чехия и Польша определили первого медалиста ЧМ по волейболу
Чехия и Польша определили первого медалиста ЧМ по волейболу
28.09.2025, 11:40
Волейбол
ВИДЕО. Первый мяч во Франции! Забарный забил гол за ПСЖ в матче с Осером
ВИДЕО. Первый мяч во Франции! Забарный забил гол за ПСЖ в матче с Осером
27.09.2025, 22:41 9
Футбол
Ребров провел встречу с руководством УАФ и шокировал относительно будущего
Ребров провел встречу с руководством УАФ и шокировал относительно будущего
27.09.2025, 08:42 38
Футбол
Удачный старт на ЧМ. Сборная Украины U-20 обыграла Южную Корею
Удачный старт на ЧМ. Сборная Украины U-20 обыграла Южную Корею
28.09.2025, 00:58 17
Футбол
Очередное безумие во Львове. Динамо упустило победу над Карпатами
Очередное безумие во Львове. Динамо упустило победу над Карпатами
27.09.2025, 19:59 220
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем