Цуриков провел юбилейный матч в чемпионатах Украины

Матч с «Металлистом 1925» (0:1) стал 250-м для 32-летнего защитника ковалевцев Андрея Цурикова в чемпионатах Украины. 112 встреч он отыграл в УПЛ за «Александрию», 56 – за «Колос», 35 – за запорожский «Металлург», 26 – за «Днепр-1», 15 – за «Говерлу» и 6 – за «Динамо».

В гвардейский «Клуб 250» Андрей вошел через 15 лет 65 дней после дебюта в элитном дивизионе, который состоялся 25 июля 2010 года в гостевом поединке запорожского «Металлурга» с «Карпатами» (0:1).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные матчи Андрея Цурикова в УПЛ