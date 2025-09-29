Цуриков провел юбилейный матч в чемпионатах Украины
В УПЛ защитник ковалевцев защищал цвета 6 клубов
Матч с «Металлистом 1925» (0:1) стал 250-м для 32-летнего защитника ковалевцев Андрея Цурикова в чемпионатах Украины. 112 встреч он отыграл в УПЛ за «Александрию», 56 – за «Колос», 35 – за запорожский «Металлург», 26 – за «Днепр-1», 15 – за «Говерлу» и 6 – за «Динамо».
В гвардейский «Клуб 250» Андрей вошел через 15 лет 65 дней после дебюта в элитном дивизионе, который состоялся 25 июля 2010 года в гостевом поединке запорожского «Металлурга» с «Карпатами» (0:1).
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Юбилейные матчи Андрея Цурикова в УПЛ
|
Матч
|
Дата
|
Клуб Цурикова
|
Соперник
|
Счет
|
1-й
|
25.07.2010
|
Металлург З
|
Карпаты
|
0:1 (г)
|
50-й
|
04.10.2015
|
Говерла
|
Карпаты
|
0:2 (д)
|
100-й
|
28.04.2018
|
Александрия
|
Карпаты
|
2:1 (г)
|
150-й
|
10.04.2021
|
Днепр-1
|
Динамо
|
0:2 (г)
|
200-й
|
03.09.2023
|
Колос
|
Кривбасс
|
0:3 (д)
|
250-й
|
28.09.2025
|
Колос
|
Металлист 1925
|
0:1 (г)
