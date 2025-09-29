Игра с ЛНЗ стала юбилейной для капитана Кривбасса

Матч с ЛНЗ (0:0) стал 200-м для 31-летнего капитана криворожцев Максима Задераки в чемпионатах Украины. 83 встречи он отыграл за «Кривбасс», 60 – за «Александрию», 42 – за каменскую «Сталь», 10 – за «Металлист 1925» и 5 – за донецкий «Металлург».

На рубеж «200» Максим вышел через 11 лет 65 после дебюта в элитном дивизионе, который состоялся 25 июля 2014 года в домашнем поединке донецкого «Металлурга» с «Днепром» (0:2).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные матчи Максима Задераки в УПЛ