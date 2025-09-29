Игра с ЛНЗ стала юбилейной для капитана Кривбасса
Максим Задерака провел 200-й матч в УПЛ
Матч с ЛНЗ (0:0) стал 200-м для 31-летнего капитана криворожцев Максима Задераки в чемпионатах Украины. 83 встречи он отыграл за «Кривбасс», 60 – за «Александрию», 42 – за каменскую «Сталь», 10 – за «Металлист 1925» и 5 – за донецкий «Металлург».
На рубеж «200» Максим вышел через 11 лет 65 после дебюта в элитном дивизионе, который состоялся 25 июля 2014 года в домашнем поединке донецкого «Металлурга» с «Днепром» (0:2).
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Юбилейные матчи Максима Задераки в УПЛ
|
Матч
|
Дата
|
Клуб Задераки
|
Соперник
|
Счет
|
1-й
|
25.07.2014
|
Металлург Д
|
Днепр
|
0:2 (д)
|
50-й
|
05.08.2018
|
Александрия
|
Десна
|
2:0 (г)
|
100-й
|
22.08.2020
|
Александрия
|
Мариуполь
|
4:1 (д)
|
150-й
|
17.09.2023
|
Кривбасс
|
Верес
|
2:1 (д)
|
200-й
|
28.09.2025
|
Кривбасс
|
ЛНЗ
|
0:0 (г)
