Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
29 сентября 2025, 12:45
Игра с ЛНЗ стала юбилейной для капитана Кривбасса

Максим Задерака провел 200-й матч в УПЛ

Игра с ЛНЗ стала юбилейной для капитана Кривбасса
ФК Кривбасс. Максим Задерака

Матч с ЛНЗ (0:0) стал 200-м для 31-летнего капитана криворожцев Максима Задераки в чемпионатах Украины. 83 встречи он отыграл за «Кривбасс», 60 – за «Александрию», 42 – за каменскую «Сталь», 10 – за «Металлист 1925» и 5 – за донецкий «Металлург».

На рубеж «200» Максим вышел через 11 лет 65 после дебюта в элитном дивизионе, который состоялся 25 июля 2014 года в домашнем поединке донецкого «Металлурга» с «Днепром» (0:2).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные матчи Максима Задераки в УПЛ

Матч

Дата

Клуб Задераки

Соперник

Счет

1-й

25.07.2014

Металлург Д

Днепр

0:2 (д)

50-й

05.08.2018

Александрия

Десна

2:0 (г)

100-й

22.08.2020

Александрия

Мариуполь

4:1 (д)

150-й

17.09.2023

Кривбасс

Верес

2:1 (д)

200-й

28.09.2025

Кривбасс

ЛНЗ

0:0 (г)

Украинская Премьер-лига Кривбасс Кривой Рог Максим Задерака
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
