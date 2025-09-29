Милан активно работает над новым контрактом для ключевого игрока

Итальянский «Милан» начал переговоры с центральным защитником Фикайо Томори и его окружением о продлении контракта. Действующее соглашение рассчитано до лета 2027 года.

По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, руководство «дьяволов» довольное результатами англичанина.

Зимой 2021 года Фикайо был арендован «Миланом» на полгода, однако через пару месяцев итальянский клуб выкупил контракт защитника.

За это время Томори провёл 184 матча за «красно-черных», забив семь голов и оформив четыре результативные передачи.