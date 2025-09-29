Вингер Шахтера поделился секретом разгрома Руха

Игрок донецкого «Шахтера» и автор дубля в матче с львовским «Рухом» Педриньо поделился эмоциями после разгромной победы над львовским клубом в седьмом туре Украинской Премьер-лиги (4:0).

«На самом деле, я очень рад сегодня забить два мяча, особенно рад за победу команды. Мы знали, что игра будет сложной, нужно было показать свой футбол. Слава Богу, команда ответила достойно и сыграла отлично, чтобы одержать победу.

Во время моего первого гола мы хорошо расположились – Марлин отдал отличный пас, за что я поблагодарил его в раздевалке. В этой ситуации мне оставалось только забить. Во втором эпизоде мы защищались, Педро Энрике выбил мяч вперед. Я много пробежал с мячом и удачно завершил атаку. Так что я рад за сегодняшние два гола.

Думаю, тактически мы сыграли очень хорошо. Арда удачно расставил игроков на поле для отличной игры. Мы знали, что будет сложно, ведь в прошлом году мы вообще дважды сыграли вничью. Сегодня тоже было непросто, но мы показали хороший футбол, прессинг, отбор мяча и были эффективны в атаке. Думаю, именно это привело к победе и «сухим» воротам.

Считаю, что эта победа очень важна. Она оказала отличное влияние. Мы постоянно совершенствуемся и развиваемся. В других играх мы создавали моменты, а сегодня забивали. Это впечатляющая победа для старта в лиге», – сказал Педриньо.