Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ФОТО. Жена Артема Довбика покорила сеть своей красотой. 10/10
Другие новости
29 сентября 2025, 03:30 |
364
0

Юлия Довбик вдохновляет мужа на новые голы

Instagram. Юлия Довбик

Возлюбленная форварда сборной Украины и «Ромы» Артема Довбика очаровала сеть новой фотосессией.

Юлия показала снимки с цветочной вечеринки, где позировала в длинном белом платье и на каблуках.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Ее образ подчеркнул изящество и естественную красоту, а главной деталью стала искренняя улыбка.

Фанаты отмечают: именно ее счастье дарит Довбику вдохновение и силы для новых побед.

По теме:
ФОТО. Жена Сергея Реброва покорила сеть секси-образом в мини-платье
ФОТО. Жена футболиста сборной Украины похвасталась шикарным авто
ФОТО. Джаред Лето и Ибрагимович пообщались перед матчем Милан – Наполи
фото Юлия Довбик Артем Довбик Рома Рим сборная Украины по футболу чемпионат Италии по футболу
Максим Лапченко Источник: Instagram
