ФОТО. Жена Артема Довбика покорила сеть своей красотой. 10/10

Возлюбленная форварда сборной Украины и «Ромы» Артема Довбика очаровала сеть новой фотосессией.

Юлия показала снимки с цветочной вечеринки, где позировала в длинном белом платье и на каблуках.

Ее образ подчеркнул изящество и естественную красоту, а главной деталью стала искренняя улыбка.

Фанаты отмечают: именно ее счастье дарит Довбику вдохновение и силы для новых побед.