Другие новости29 сентября 2025, 03:30 |
364
0
ФОТО. Жена Артема Довбика покорила сеть своей красотой. 10/10
Юлия Довбик вдохновляет мужа на новые голы
29 сентября 2025, 03:30 |
364
0
Возлюбленная форварда сборной Украины и «Ромы» Артема Довбика очаровала сеть новой фотосессией.
Юлия показала снимки с цветочной вечеринки, где позировала в длинном белом платье и на каблуках.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua
Ее образ подчеркнул изящество и естественную красоту, а главной деталью стала искренняя улыбка.
Фанаты отмечают: именно ее счастье дарит Довбику вдохновение и силы для новых побед.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 28 сентября 2025, 07:11 1
Луис провел пресс-конференцию после победы со счетом 2:0 в поединке 6-го тура Лиги 1
Футбол | 28 сентября 2025, 10:15 8
Президент «бело-синих» прокомментировал результат киевской команды в седьмом туре
Футбол | 28.09.2025, 22:08
Футбол | 29.09.2025, 02:42
Волейбол | 28.09.2025, 11:40
Комментарии 0
Популярные новости
28.09.2025, 00:03 8
27.09.2025, 04:26 3
28.09.2025, 00:58 17
27.09.2025, 20:00 3
28.09.2025, 08:47 1
27.09.2025, 08:42 36
28.09.2025, 07:05 17
27.09.2025, 19:59 218