Бразильцы Шахтера суммарно забили 26 голов в сезоне 2025/26

Бразильцы «горняков» забили уже 26 голов в сезоне 2025/26 за клуб во всех турнирах.

В матче 7-го тура УПЛ «Шахтер» на выезде победил «Рух» со счетом 4:0.

Голами за победителей отметились Лука Мейреллиш, Педриньо (дважды) и Изаки.

Голы бразильцев за Шахтер в сезоне 2025/26 (26)

5 – Кевин (4 – Лига Европы, 1 – Лига конференций)

5 – Кауан Элиас (2 – УПЛ, 2 – Лига Европы, 1 – Лига конференций)

4 – Алиссон (1 – УПЛ, 3 – Лига Европы)

4 – Педриньо (3 – УПЛ, 1 – Лига Европы)

2 – Невертон (1 – УПЛ, 1 – Лига Европы)

2 – Лука Мейреллиш (1 – УПЛ, 1 – Кубок Украины)

2 – Изаки (2 – УПЛ)

1 – Эгиналду (Лига Европы)

1 – Винисиус Тобиас (УПЛ)

Благодаря этой победе донецкий «Шахтер» возглавил турнирную таблицу чемпионата, имея в своем активе 17 очков.