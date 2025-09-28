Украина. Премьер лига28 сентября 2025, 23:08 |
138
0
Бразильцы Шахтера суммарно забили 26 голов в сезоне 2025/26
Представители Бразилии обеспечили «Шахтеру» комфортную победу и лидерство в таблице
28 сентября 2025, 23:08 |
138
0
Бразильцы «горняков» забили уже 26 голов в сезоне 2025/26 за клуб во всех турнирах.
В матче 7-го тура УПЛ «Шахтер» на выезде победил «Рух» со счетом 4:0.
Голами за победителей отметились Лука Мейреллиш, Педриньо (дважды) и Изаки.
Голы бразильцев за Шахтер в сезоне 2025/26 (26)
- 5 – Кевин (4 – Лига Европы, 1 – Лига конференций)
- 5 – Кауан Элиас (2 – УПЛ, 2 – Лига Европы, 1 – Лига конференций)
- 4 – Алиссон (1 – УПЛ, 3 – Лига Европы)
- 4 – Педриньо (3 – УПЛ, 1 – Лига Европы)
- 2 – Невертон (1 – УПЛ, 1 – Лига Европы)
- 2 – Лука Мейреллиш (1 – УПЛ, 1 – Кубок Украины)
- 2 – Изаки (2 – УПЛ)
- 1 – Эгиналду (Лига Европы)
- 1 – Винисиус Тобиас (УПЛ)
Благодаря этой победе донецкий «Шахтер» возглавил турнирную таблицу чемпионата, имея в своем активе 17 очков.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 28 сентября 2025, 19:55 63
Команда Арды Турана стала единоличным лидером чемпионата
Футбол | 28 сентября 2025, 10:15 8
Президент «бело-синих» прокомментировал результат киевской команды в седьмом туре
Футбол | 28.09.2025, 23:49
Футбол | 28.09.2025, 02:05
Футбол | 28.09.2025, 00:58
Комментарии 0
Популярные новости
27.09.2025, 05:09 3
28.09.2025, 08:47 1
27.09.2025, 10:42
27.09.2025, 02:34
28.09.2025, 07:05 17
27.09.2025, 14:01 5
28.09.2025, 07:11 1