  Бразильцы Шахтера суммарно забили 26 голов в сезоне 2025/26
Украина. Премьер лига
28 сентября 2025, 23:08
Бразильцы Шахтера суммарно забили 26 голов в сезоне 2025/26

Представители Бразилии обеспечили «Шахтеру» комфортную победу и лидерство в таблице

ФК Шахтер

Бразильцы «горняков» забили уже 26 голов в сезоне 2025/26 за клуб во всех турнирах.

В матче 7-го тура УПЛ «Шахтер» на выезде победил «Рух» со счетом 4:0.

Голами за победителей отметились Лука Мейреллиш, Педриньо (дважды) и Изаки.

Голы бразильцев за Шахтер в сезоне 2025/26 (26)

  • 5 – Кевин (4 – Лига Европы, 1 – Лига конференций)
  • 5 – Кауан Элиас (2 – УПЛ, 2 – Лига Европы, 1 – Лига конференций)
  • 4 – Алиссон (1 – УПЛ, 3 – Лига Европы)
  • 4 – Педриньо (3 – УПЛ, 1 – Лига Европы)
  • 2 – Невертон (1 – УПЛ, 1 – Лига Европы)
  • 2 – Лука Мейреллиш (1 – УПЛ, 1 – Кубок Украины)
  • 2 – Изаки (2 – УПЛ)
  • 1 – Эгиналду (Лига Европы)
  • 1 – Винисиус Тобиас (УПЛ)

Благодаря этой победе донецкий «Шахтер» возглавил турнирную таблицу чемпионата, имея в своем активе 17 очков.

