Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кристал Пэлас повторил клубный рекорд. Сможет ли Динамо прервать их серию?
Англия
28 сентября 2025, 19:21 |
290
2

Кристал Пэлас повторил клубный рекорд. Сможет ли Динамо прервать их серию?

Беспроигрышная серия лондонцев во всех турнирах составляет уже 18 матчей

28 сентября 2025, 19:21 |
290
2 Comments
Кристал Пэлас повторил клубный рекорд. Сможет ли Динамо прервать их серию?
Getty Images/Global Images Ukraine

«Кристал Пэлас» в матче против «Ливерпуля», в котором победил со счетом 2:1, повторил клубное достижение.

Благодаря победе над чемпионом страны команда Оливера Гласнера продлила свою беспроигрышную серию во всех турнирах до 18 матчей, что является повторением клубного рекорда.

Беспроигрышная серия Кристал Пэлас во всех турнирах (18)

  • АПЛ, Кристал Пэлас – Ливерпуль – 2:1
  • АПЛ, Вест Хэм Юнайтед – Кристал Пэлас – 1:2
  • КЛ, Кристал Пэлас – Милволл – 1:1 (4:2 – по пенальти)
  • АПЛ, Кристал Пэлас – Сандерленд – 0:0
  • АПЛ, Астон Вилла – Кристал Пэлас – 0:3
  • ЛК, Фредрикстад – Кристал Пэлас – 0:0
  • АПЛ, Кристал Пэлас – Ноттингем Форест – 1:1
  • ЛК, Кристал Пэлас – Фредрикстад – 1:0
  • АПЛ, Челси – Кристал Пэлас – 0:0
  • СК, Кристал Пэлас – Ливерпуль – 2:2 (3:2 – по пенальти)
  • АПЛ, Ливерпуль – Кристал Пэлас – 1:1
  • АПЛ, Кристал Пэлас – Вулверхэмптон – 4:2
  • КА, Кристал Пэлас – Манчестер Сити – 1:0
  • АПЛ, Тоттенхэм Хотспур – Кристал Пэлас – 0:2
  • АПЛ, Кристал Пэлас – Ноттингем Форест – 1:1
  • КА, Кристал Пэлас – Астон Вилла – 3:0
  • АПЛ, Арсенал – Кристал Пэлас – 2:2
  • АПЛ, Кристал Пэлас – Борнмут – 0:0

Интересным фактом является то, что среди этих 18 матчей соперником «Кристал Пэлас» трижды был «Ливерпуль».

Последний раз подопечные Гласнера проигрывали еще 16 апреля в выездном матче против «Ньюкасла» в АПЛ (0:5).

В следующем матче «Кристал Пэлас» может установить новое свое достижение. Помешать этому попытается киевское «Динамо» в поединке Лиги конференций.

По теме:
Руководство Манчестер Юнайтед сообщило когда уволят Аморима
Челси, МЮ и Ливерпуль впервые с 1994 года проиграли в один день в АПЛ
ВИДЕО. Вольтемаде озадачил Арсенал. Сороки создали проблемы канонирам
Ливерпуль Динамо Киев Кристал Пэлас чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Лига конференций статистика антирекорд
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Гол Антюха решил судьбу матча. Металлист 1925 минимально обыграл Колос
Футбол | 28 сентября 2025, 17:28 17
Гол Антюха решил судьбу матча. Металлист 1925 минимально обыграл Колос
Гол Антюха решил судьбу матча. Металлист 1925 минимально обыграл Колос

Харьковчане поднимаются в тройку лучших команд

«Понятно, почему за него дали такие деньги». Реакция фанов на гол Забарного
Футбол | 28 сентября 2025, 03:59 2
«Понятно, почему за него дали такие деньги». Реакция фанов на гол Забарного
«Понятно, почему за него дали такие деньги». Реакция фанов на гол Забарного

Украинский защитник отличился дебютным голом за ПСЖ

Карпаты – Динамо – 3:3. Невероятное шоу во Львове. Видеообзор матча
Футбол | 27.09.2025, 20:00
Карпаты – Динамо – 3:3. Невероятное шоу во Львове. Видеообзор матча
Карпаты – Динамо – 3:3. Невероятное шоу во Львове. Видеообзор матча
Первый гол Забарного. ПСЖ переиграл Осер, но потерял двух ключевых игроков
Футбол | 28.09.2025, 00:03
Первый гол Забарного. ПСЖ переиграл Осер, но потерял двух ключевых игроков
Первый гол Забарного. ПСЖ переиграл Осер, но потерял двух ключевых игроков
Барселона – Реал Сосьедад. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Футбол | 28.09.2025, 18:44
Барселона – Реал Сосьедад. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Барселона – Реал Сосьедад. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Viktor Shuper
зламає, ага) ємбалом))
з такою грою у захисті КП заб'є мінімум 3-4
Ответить
0
ona_proigraet
Динамо не може подолати нещасні Карпати, у яких лише одна перемога на 7 матчів. А тут команда, яка перемагає сам Ліверпуль. У матчі з Кристал Пелас динамівцям буде повний айнтрахт . Рахунок буде 0:4, 0:5, якщо не більше
Ответить
0
Популярные новости
Кличко принял важное решение. Его соперник – легенда бокса из Казахстана
Кличко принял важное решение. Его соперник – легенда бокса из Казахстана
27.09.2025, 07:58 5
Бокс
Карл ФРОЧ: «Это просто клоун, а не боксер. Он будет играть с ним на ринге»
Карл ФРОЧ: «Это просто клоун, а не боксер. Он будет играть с ним на ринге»
27.09.2025, 05:09 2
Бокс
Очередное безумие во Львове. Динамо упустило победу над Карпатами
Очередное безумие во Львове. Динамо упустило победу над Карпатами
27.09.2025, 19:59 214
Футбол
Удачный старт на ЧМ. Сборная Украины U-20 обыграла Южную Корею
Удачный старт на ЧМ. Сборная Украины U-20 обыграла Южную Корею
28.09.2025, 00:58 17
Футбол
ВИДЕО. Первый мяч во Франции! Забарный забил гол за ПСЖ в матче с Осером
ВИДЕО. Первый мяч во Франции! Забарный забил гол за ПСЖ в матче с Осером
27.09.2025, 22:41 9
Футбол
Йожеф САБО: «Это серьезная потеря для сборной Украины»
Йожеф САБО: «Это серьезная потеря для сборной Украины»
26.09.2025, 19:44 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем