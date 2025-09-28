Кристал Пэлас повторил клубный рекорд. Сможет ли Динамо прервать их серию?

«Кристал Пэлас» в матче против «Ливерпуля», в котором победил со счетом 2:1, повторил клубное достижение.

Благодаря победе над чемпионом страны команда Оливера Гласнера продлила свою беспроигрышную серию во всех турнирах до 18 матчей, что является повторением клубного рекорда.

Беспроигрышная серия Кристал Пэлас во всех турнирах (18)

АПЛ, Кристал Пэлас – Ливерпуль – 2:1

АПЛ, Вест Хэм Юнайтед – Кристал Пэлас – 1:2

КЛ, Кристал Пэлас – Милволл – 1:1 (4:2 – по пенальти)

АПЛ, Кристал Пэлас – Сандерленд – 0:0

АПЛ, Астон Вилла – Кристал Пэлас – 0:3

ЛК, Фредрикстад – Кристал Пэлас – 0:0

АПЛ, Кристал Пэлас – Ноттингем Форест – 1:1

ЛК, Кристал Пэлас – Фредрикстад – 1:0

АПЛ, Челси – Кристал Пэлас – 0:0

СК, Кристал Пэлас – Ливерпуль – 2:2 (3:2 – по пенальти)

АПЛ, Ливерпуль – Кристал Пэлас – 1:1

АПЛ, Кристал Пэлас – Вулверхэмптон – 4:2

КА, Кристал Пэлас – Манчестер Сити – 1:0

АПЛ, Тоттенхэм Хотспур – Кристал Пэлас – 0:2

АПЛ, Кристал Пэлас – Ноттингем Форест – 1:1

КА, Кристал Пэлас – Астон Вилла – 3:0

АПЛ, Арсенал – Кристал Пэлас – 2:2

АПЛ, Кристал Пэлас – Борнмут – 0:0

Интересным фактом является то, что среди этих 18 матчей соперником «Кристал Пэлас» трижды был «Ливерпуль».

Последний раз подопечные Гласнера проигрывали еще 16 апреля в выездном матче против «Ньюкасла» в АПЛ (0:5).

В следующем матче «Кристал Пэлас» может установить новое свое достижение. Помешать этому попытается киевское «Динамо» в поединке Лиги конференций.