Получит шанс от Шовковского? Легионер Динамо вернулся в Киев

Левый вингер «Динамо» и сборной Сенегала U-23 Самба Диалло вернулся в Киев и в ближайшее время приступит к тренировкам с «бело-синей» командой.

22-летний футболист последний раз выходил на поле еще в апреле, когда выступал в аренде в чемпионате Израиля. Во время учебно-тренировочных сборов главный тренер киевского клуба Александр Шовковский принял решение не включать игрока в заявку на сезон 2025/26, после чего сенегалец покинул Украину и уехал в отпуск на свою родину.

Во время летнего трансферного окна в услугах Диалло были заинтересованы команды из чемпионата Франции, однако конкретных предложений о трансфере «Динамо» так и не получило. Сам вингер неоднократно заявлял, что готов бороться за место в стартовом составе и не планирует покидать команду.

Самба перебрался в чемпионат Украины в июле 2021 года из сенегальского «Дару Салам». В прошлом сезоне играл за израильский «Хапоэль» Иерусалим – провел 19 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола.

Контракт сенегальца с «Динамо» истекает в декабре 2026 года, а его трансферная стоимость составляет 300 тысяч евро.