Помог мадридский Реал. Владельцы Ливерпуля намерены приобрести клуб Ла Лиги

Американский консорциум Fenway Sports Group, который владеет английским «Ливерпулем», принял решение выйти на испанский рынок и приобрести «Хетафе».

Президент FSG Джон Генри провел несколько раундов переговоров с президентом испанского клуба Анхелем Торресом, в ходе которых стороны обсудили потенциальные детали будущего соглашения. Об этом сообщило авторитетное издание AS. Американские бизнесмены считают, что именно этот клуб является идеальным вариантом для инвестиций в Испании.

На данный момент стороны решили не разглашать финансовые подробности будущей сделки и продолжают работу над оформлением необходимых документов. Президент Торрес сообщил журналистам, что сейчас занимается вопросом реконструкции стадиона команды, после чего покинет свою должность.

Ключевую роль в этих переговорах сыграл мадридский «Реал», а именно генеральный директор королевского клуба Хосе Анхель Санчес, который имеет дружеские отношения с FSG и лично Джоном Генри. Функционер «сливочных» посоветовал руководству Fenway Sports Group обратить внимание на «Хетафе», которого считает очень перспективным проектом.