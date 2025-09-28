Помог мадридский Реал. Владельцы Ливерпуля намерены приобрести клуб Ла Лиги
Fenway Sports Group провел несколько раундов переговоров с руководством «Хетафе»
Американский консорциум Fenway Sports Group, который владеет английским «Ливерпулем», принял решение выйти на испанский рынок и приобрести «Хетафе».
Президент FSG Джон Генри провел несколько раундов переговоров с президентом испанского клуба Анхелем Торресом, в ходе которых стороны обсудили потенциальные детали будущего соглашения. Об этом сообщило авторитетное издание AS. Американские бизнесмены считают, что именно этот клуб является идеальным вариантом для инвестиций в Испании.
На данный момент стороны решили не разглашать финансовые подробности будущей сделки и продолжают работу над оформлением необходимых документов. Президент Торрес сообщил журналистам, что сейчас занимается вопросом реконструкции стадиона команды, после чего покинет свою должность.
Ключевую роль в этих переговорах сыграл мадридский «Реал», а именно генеральный директор королевского клуба Хосе Анхель Санчес, который имеет дружеские отношения с FSG и лично Джоном Генри. Функционер «сливочных» посоветовал руководству Fenway Sports Group обратить внимание на «Хетафе», которого считает очень перспективным проектом.
