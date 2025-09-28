Где смотреть онлайн матч 7-го тура чемпионата Украины ЛНЗ – Кривбасс
Поединок Премьер-лиги состоится 28 сентября в 13:00 по киевскому времени
В воскресенье, 28 сентября, ЛНЗ и «Кривбасс» определят сильнейшего в матче седьмого тура Украинской Премьер-лиги.
Футбольные коллективы встретятся в Черкассах на стадионе «Черкассы Арена».
Поединок начнется в 13:00 по киевскому времени.
Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТБ.
