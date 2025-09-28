Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Где смотреть онлайн матч 7-го тура чемпионата Украины ЛНЗ – Кривбасс
Украина. Премьер лига
28 сентября 2025, 09:02 | Обновлено 28 сентября 2025, 09:03
82
0

Где смотреть онлайн матч 7-го тура чемпионата Украины ЛНЗ – Кривбасс

Поединок Премьер-лиги состоится 28 сентября в 13:00 по киевскому времени

Где смотреть онлайн матч 7-го тура чемпионата Украины ЛНЗ – Кривбасс
УПЛ

В воскресенье, 28 сентября, ЛНЗ и «Кривбасс» определят сильнейшего в матче седьмого тура Украинской Премьер-лиги.

Футбольные коллективы встретятся в Черкассах на стадионе «Черкассы Арена».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Поединок начнется в 13:00 по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТБ.

По теме:
Шовковский побил рекорд Реброва в УПЛ
Суркис назвал виноватых после неожиданной ничьей в матче Динамо с Карпатами
Ворскла – Виктория – 1:1. Вторая встреча за месяц. Видео голов и обзор
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига где смотреть ЛНЗ Черкассы Кривбасс Кривой Рог ЛНЗ - Кривбасс
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
