Где смотреть матч Украинской Премьер-лиги Металлист 1925 – Колос
Матч состоится 28 сентября в 15:30 по Киеву
28 сентября состоится матч седьмого тура Украинской Премьер-лиги, в рамках которого встретятся харьковский «Металлист 1025» и ковалевский «Колос».
Начало поединка запланировано на 15:30 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Руслан Костышин выдал просто невероятный старт для ковалевской команды. Пока она идет третьей и без поражений. Харьковский коллектив на шестой строчке. Так что эту игру можно назвать ключевой в туре.
Встретятся команды на стадионе «Полесье» в Житомире.
Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, доступном на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТВ.
|
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022Сделать ставку Зробити ставку
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Тренер настроен немедленно покинуть сборную
Главный тренер «Бенфики» высказался о предстоящем матче с «Челси»