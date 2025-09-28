Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
28 сентября 2025, 05:27 | Обновлено 28 сентября 2025, 05:28
Где смотреть матч Украинской Премьер-лиги Металлист 1925 – Колос

Матч состоится 28 сентября в 15:30 по Киеву

Металлист 1925

28 сентября состоится матч седьмого тура Украинской Премьер-лиги, в рамках которого встретятся харьковский «Металлист 1025» и ковалевский «Колос».

Начало поединка запланировано на 15:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Руслан Костышин выдал просто невероятный старт для ковалевской команды. Пока она идет третьей и без поражений. Харьковский коллектив на шестой строчке. Так что эту игру можно назвать ключевой в туре.

Встретятся команды на стадионе «Полесье» в Житомире.

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, доступном на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТВ.

Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
