ВИДЕО. Легендарный Сон Хын Мин забил за Лос-Анджелес после паса украинца
Артем Смоляков уже отдавал ассист на звездного корейца.
28 сентября в матче регулярного чемпионата Major League Soccer «Лос-Анджелес» на выезде проводит игру из «Сент-Луис Сити».
Первый тайм команда из Калифонии выиграла со счётом 2:0.
На 45+4-й минуте украинец Артем Смоляков подхватил «кожаного» в центре поля и отдал его на Сон Хин Мина, который, выйдя на ударную позицию, не промахнулся.
Два матча назад Смоляков уже отдавал голевую передачу Соне. Украинский защитник прогрессирует в составе Лос-Анджелеса.
Напомним, что Артем Смоляков - воспитанник днепровской школы футбола. На юношеском уровне играл за Днепр.
В украинской премьер-лиге Смоляков играл за «Ингулец» и «Полесье».
🇰🇷 SON HEUNG-MIN GOALS ARE INEVITABLE! 🔥 pic.twitter.com/iOxg8vnIdN— Major League Soccer (@MLS) September 28, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Парижане одолели соперников 2:0 в 6-м туре Лиги 1, травмы получили Витинья и Хвича
Повторим финал 2019 года?