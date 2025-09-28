ВИДЕО. Легендарный Сон Хын Мин забил за Лос-Анджелес после паса украинца

28 сентября в матче регулярного чемпионата Major League Soccer «Лос-Анджелес» на выезде проводит игру из «Сент-Луис Сити».

Первый тайм команда из Калифонии выиграла со счётом 2:0.

На 45+4-й минуте украинец Артем Смоляков подхватил «кожаного» в центре поля и отдал его на Сон Хин Мина, который, выйдя на ударную позицию, не промахнулся.

Два матча назад Смоляков уже отдавал голевую передачу Соне. Украинский защитник прогрессирует в составе Лос-Анджелеса.

Напомним, что Артем Смоляков - воспитанник днепровской школы футбола. На юношеском уровне играл за Днепр.

В украинской премьер-лиге Смоляков играл за «Ингулец» и «Полесье».