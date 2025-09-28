Эксперт: «Если бы Карпаты забили при 2:0 третий в ворота Динамо»

27 сентября внимание любителей футбола было приковано к Львову, где в рамках 7 тура УПЛ «Карпаты» принимали киевское «Динамо». Матч показался удивительно драматичным и завершился результативной ничьей, 3:3. Своими впечатлениями об игре, как и о судьбе опального новичка динамовцев Владислава Блануце из Sport.ua, поделился бывший форвард «Ворсклы» Иван Шарий, в карьере которого был период выступлений в «Динамо».

– Впечатления о матче неоднозначны, – сказал он. – Динамовцы 0:2 проигрывали, потом вели в счете 3:2, но в итоге упустили победу – ну что ты здесь поделаешь? Это футбол, такая она, игра. В любом эпизоде ​​нужно играть до конца. А так гости где-то потеряли концентрацию и упустили возможность заработать три очка. Выиграй «Динамо» – и сделали бы камбэк. Играли же как нормально, особенно во втором тайме. Так бывает порой в футболе, и в данном случае нужно отдать должное «Карпатам». Львовская команда проявила характер и забив три мяча, сумела свести игру к ничьей. При счете 2:0 в их пользу был еще один голевой момент, но хозяева им не воспользовались. А если бы львовяне забили третий мяч, то тогда точно 3:3 могло бы и не быть.

– Для «Динамо» это уже третья ничья подряд. Давно у киевлян не наблюдалось такого.

– Что поделаешь: потеряли очки в играх, где можно было этого не делать. Так что если «Шахтер» выиграет у «Руха», то уже он будет лидировать.

– Каково ваше мнение о ситуации с румынским нападающим Владиславом Бленуце, которого не приняли динамовские болельщики?

– Я читал, что президент клуба Игорь Суркис заявлял по этому легионеру – что он игрок «Динамо» и будет в команде. А приняли его или не приняли – это уже такое дело… Если болельщики его не примут, тогда Бленуце нужно переходить туда, где примут. Ситуация неоднозначна.

– Если Бленуце подвергается обструкции с трибун в каждом матче, то выходит, что ничего другого, чем терпеть, ему не остается?

– Не знаю, как у него с характером и нервами. Ведь он может не выдержать и просто уехать.

– Как думаете, кто будет спор за золотые награды в нынешнем чемпионате?

– Вся борьба еще впереди. Я считаю, что чемпионство выиграет один из грандов – или «Динамо» или «Шахтер». А третьим, по-моему, может стать «Полесье».

– Недавно жребий построил «Динамо» и «Шахтер» на ранней стадии розыгрыша Кубка Украины – в 1/8 финала.

– Выходит, что уже на этом этапе мы станем свидетелями так называемого «малого финала». Что ж, будем смотреть. Не потеряет ли в этой связи текущий кубковый розыгрыш интригу? Не думаю. Ведь в других европейских странах – скажем, в Англии, Италии или Франции в 1/8 финала могут сойтись представители элитного дивизиона. К примеру, в Италии на этой стадии слепой жребий может возвести «Ювентус» и «Милан». И это нормально. Так что если так сложилось, что динамовцы и «горняки» должны встретиться в следующем этапе, так потому и быть. Возможно, именно победитель этой пары и станет в итоге обладателем Кубка Украины. Увидим.