Главный арбитр поединка чемпионата мира серди команд U-20 между Южной Кореей U-20 и Украиной U-20 отменил гол в ворота сине-желтых.

На 52-й минуте центральный защитник южнокорейской команды Сун-Ву Хам оформил гол. Однако после просмотра VAR судья нашел офсайд и отменил забитый мяч.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украина сохранила преимущество в два гола. В первом тайме за подопечных Дмитрия Михайленко отличились Геннадий Синчук и Александр Пищур.

В группе B, помимо Украины и Южной Кореи, также выступают сборные Парагвая и Панамы.

ФОТО. Был ли офсайд? Рефери отменил гол в ворота сборной Украины U-20 на ЧМ