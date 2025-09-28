Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ФОТО. Был ли офсайд? Рефери отменил гол в ворота сборной Украины U-20 на ЧМ
Молодежные турниры
28 сентября 2025, 00:29 | Обновлено 28 сентября 2025, 00:32
0

Судья зафиксировал положение вне игры во время гола Сун-Ву Хама для Южной Кореии U-20

Getty Images/Global Images Ukraine

Главный арбитр поединка чемпионата мира серди команд U-20 между Южной Кореей U-20 и Украиной U-20 отменил гол в ворота сине-желтых.

На 52-й минуте центральный защитник южнокорейской команды Сун-Ву Хам оформил гол. Однако после просмотра VAR судья нашел офсайд и отменил забитый мяч.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украина сохранила преимущество в два гола. В первом тайме за подопечных Дмитрия Михайленко отличились Геннадий Синчук и Александр Пищур.

В группе B, помимо Украины и Южной Кореи, также выступают сборные Парагвая и Панамы.

фото офсайд (вне игры) сборная Украины по футболу U-20 чемпионат мира по футболу U-20 сборная Южной Кореи по футболу U-20 Южная Корея - Украина VAR
