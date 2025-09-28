ФОТО. Был ли офсайд? Рефери отменил гол в ворота сборной Украины U-20 на ЧМ
Судья зафиксировал положение вне игры во время гола Сун-Ву Хама для Южной Кореии U-20
Главный арбитр поединка чемпионата мира серди команд U-20 между Южной Кореей U-20 и Украиной U-20 отменил гол в ворота сине-желтых.
На 52-й минуте центральный защитник южнокорейской команды Сун-Ву Хам оформил гол. Однако после просмотра VAR судья нашел офсайд и отменил забитый мяч.
Украина сохранила преимущество в два гола. В первом тайме за подопечных Дмитрия Михайленко отличились Геннадий Синчук и Александр Пищур.
В группе B, помимо Украины и Южной Кореи, также выступают сборные Парагвая и Панамы.
