28 сентября состоится матч седьмого тура Украинской Премьер-лиги между клубами ЛНЗ Черкассы и «Кривбасс» Кривой Рог.

Встреча пройдет в Черкассах на стадионе «Черкассы Арена». Главным арбитром матча назначен Клим Заброда.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Начало игры запланировано на 13:00 по киевскому времени.

Перед матчем «Кривбасс» занимает четвертую позицию (12 очков), а ЛНЗ находится на седьмом месте (10 очков).

ЛНЗ – Кривбасс. Смотреть онлайн. LIVE-трансляция