28.09.2025 13:00 - : -
Украина. Премьер лига28 сентября 2025, 00:01 |
34
0
ЛНЗ – Кривбасс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч седьмого тура Украинской Премьер-лиги состоится 28 сентября в 13:00 по киевскому времени
28 сентября 2025, 00:01 |
34
0
28 сентября состоится матч седьмого тура Украинской Премьер-лиги между клубами ЛНЗ Черкассы и «Кривбасс» Кривой Рог.
Встреча пройдет в Черкассах на стадионе «Черкассы Арена». Главным арбитром матча назначен Клим Заброда.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Начало игры запланировано на 13:00 по киевскому времени.
Перед матчем «Кривбасс» занимает четвертую позицию (12 очков), а ЛНЗ находится на седьмом месте (10 очков).
ЛНЗ – Кривбасс. Смотреть онлайн. LIVE-трансляция
|
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022Сделать ставку Зробити ставку
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 28 сентября 2025, 00:33 0
Смотрите видеообзор матча шестого тура Лиги 1 2025/26
Футбол | 27 сентября 2025, 07:00 14
Футболист останется в клубе
Бокс | 27.09.2025, 02:34
Футбол | 27.09.2025, 19:08
Футбол | 27.09.2025, 01:11
Комментарии 0
Популярные новости
26.09.2025, 04:04 4
26.09.2025, 00:01 10
27.09.2025, 08:42 32
26.09.2025, 04:57 1
27.09.2025, 07:58 2
26.09.2025, 08:58 1
27.09.2025, 04:26 3
Бокс