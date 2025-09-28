Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Премьер-лига
ЛНЗ Черкассы
28.09.2025 13:00 - : -
Кривбасс
Украина. Премьер лига
ЛНЗ – Кривбасс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч седьмого тура Украинской Премьер-лиги состоится 28 сентября в 13:00 по киевскому времени

УПЛ

28 сентября состоится матч седьмого тура Украинской Премьер-лиги между клубами ЛНЗ Черкассы и «Кривбасс» Кривой Рог.

Встреча пройдет в Черкассах на стадионе «Черкассы Арена». Главным арбитром матча назначен Клим Заброда.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Начало игры запланировано на 13:00 по киевскому времени.

Перед матчем «Кривбасс» занимает четвертую позицию (12 очков), а ЛНЗ находится на седьмом месте (10 очков).

ЛНЗ – Кривбасс. Смотреть онлайн. LIVE-трансляция

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига смотреть онлайн ЛНЗ Черкассы Кривбасс Кривой Рог ЛНЗ - Кривбасс
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
