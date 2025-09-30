Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Энрике принял решение, которое может не понравиться Забарному
Франция
30 сентября 2025, 00:24
Энрике принял решение, которое может не понравиться Забарному

Тренер хочет зимой купить еще одного центрального защитника

Энрике принял решение, которое может не понравиться Забарному
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Энрике

Французский «ПСЖ» хочет усилить состав в зимнее трансферное окно.

По информации СМИ, главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике принял решение, что команде нужно усилить три позиции. Тренер считает, что для усиления конкуренции клубу нужны новый левый вингер, центральный защитник и левый защитник.

Ранее сообщалось, что испанский тренер Луис Энрике не планирует долго работать во французском «ПСЖ», где играет украинец Илья Забарный. Тренер мечтает вернуться в «Барселону» – об этом он уже рассказал своему окружению.

Дмитрий Олейник Источник: Fichajes.net
