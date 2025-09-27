Игор ТУДОР: «Я должен уметь выбирать правильных игроков»

Хорватский тренер туринского «Ювентуса» Игор Тудор прокомментировал матч пятого тура чемпионата Италии, в котором его подопечные сыграли вничью с «Аталантой»:

«С моей точки зрения, стакан всегда наполовину полный, потому что я считаю, что мы показали отличную игру. Первый тайм был одним из лучших с момента моего прихода, если не лучшим. Во втором тайме мы уступали, но в конце у нас было 15 минут с дополнительным игроком. Мы хотели давить, но, к сожалению, нам это не удалось. Это был важный матч между двумя командами, играющими в Лиге чемпионов. Это был сложный, честный и зрелищный матч. У нас уже есть уверенность в атаке: три игрока, которые играют на позиции центрального нападающего. Есть еще Консейсао, который не был доступен, и Жегрова, который играет под нападающим. Я должен уметь выбирать правильных игроков для игры, которая им больше всего подходит, как с самого начала, так и во время матча. Все три нападающих предпочитают играть в центре и должны адаптироваться, когда играют сзади. Кабаль – парень, который уже некоторое время показывает хорошие результаты. Он сильный игрок, которого я ценил раньше, потом он получил серьезную травму, но я решил дать ему столько же игрового времени. Затем, из-за проблемы с Бремером, я решил выпустить его на поле. Я очень рад за него, потому что он парень и игрок высочайшего уровня. Аджич заслужил право выйти в стартовом составе из-за своих качеств, он находится на пути роста. Мой выбор был продиктован типом матча, с целью иметь дополнительного полузащитника против физически сильной команды, которая много бегает и с которой нелегко играть».