Джокер Ювентуса. Вышел и сразу забил в топ-матче против Аталанты

Ювентус в матче чемпионата Италии второй тур кряду теряет очки. В минувшем матче команда сыграла 1:1 с Вероной, а в субботу туринцы с тем же счетом завершили встречу с Аталантой.

При этом хозяева отыгрались благодаря защитнику Хуану Кабалю, который вышел на поле на 76-й минуте, а забил на 78-й минуте.

Ювентус набрал 11 очков и расположился на второй позиции с отставанием от Наполи в один пункт при игре в запасе для неаполитанцев.

Аталанта с 9 очками идет 5-й.

Чемпионат Италии. 5-й тур

Ювентус – Аталанта 1:1

Голы: Кабаль, 78 – Сулемана, 45

Ювентус: Ди Григорио, Калулу, Гатти (Жоау Мариу, 64), Бремер (Кабаль, 76), Келли, Коопмейнерс, Тюрам (Маккенни, 58), Камбьясо, Аджич (Влахович, 58), Йылдыз, Опенда (Жегрова, 64)

Аталанта: Карнесекки, Коссону, Джимсити, Аханор, Дзаппакоста, Белланова, Де Роон, Пашалич, Сулемана (Де Кетеларе, 61), Самарджич (Муса, 76), Крстович (Брешинини, 82)

Удален: де Роон, 80