Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Джокер Ювентуса. Вышел и сразу забил в топ-матче против Аталанты
Чемпионат Италии
Ювентус
27.09.2025 19:00 – FT 1 : 1
Аталанта
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
27 сентября 2025, 21:04 | Обновлено 27 сентября 2025, 21:13
310
0

Джокер Ювентуса. Вышел и сразу забил в топ-матче против Аталанты

Туринцы спасли один пункт

27 сентября 2025, 21:04 | Обновлено 27 сентября 2025, 21:13
310
0
Джокер Ювентуса. Вышел и сразу забил в топ-матче против Аталанты
Getty Images/Global Images Ukraine

Ювентус в матче чемпионата Италии второй тур кряду теряет очки. В минувшем матче команда сыграла 1:1 с Вероной, а в субботу туринцы с тем же счетом завершили встречу с Аталантой.

При этом хозяева отыгрались благодаря защитнику Хуану Кабалю, который вышел на поле на 76-й минуте, а забил на 78-й минуте.

Ювентус набрал 11 очков и расположился на второй позиции с отставанием от Наполи в один пункт при игре в запасе для неаполитанцев.

Аталанта с 9 очками идет 5-й.

Чемпионат Италии. 5-й тур

Ювентус – Аталанта 1:1
Голы: Кабаль, 78 – Сулемана, 45

Ювентус: Ди Григорио, Калулу, Гатти (Жоау Мариу, 64), Бремер (Кабаль, 76), Келли, Коопмейнерс, Тюрам (Маккенни, 58), Камбьясо, Аджич (Влахович, 58), Йылдыз, Опенда (Жегрова, 64)

Аталанта: Карнесекки, Коссону, Джимсити, Аханор, Дзаппакоста, Белланова, Де Роон, Пашалич, Сулемана (Де Кетеларе, 61), Самарджич (Муса, 76), Крстович (Брешинини, 82)

Удален: де Роон, 80

По теме:
Ювентус – Аталанта. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ювентус – Аталанта. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Экс-защитник Ромы сказал, против кого труднее играть – Дибалы или Довбика
Ювентус Аталанта чемпионат Италии по футболу
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Карпаты – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 27 сентября 2025, 16:00 57
Карпаты – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Карпаты – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Третья осечка кряду или кому-то придется вспоминать о поражениях?

Джозеф ПАРКЕР: «Знаете, почему Усик продолжает побеждать всех и в 38 лет?»
Бокс | 27 сентября 2025, 04:26 3
Джозеф ПАРКЕР: «Знаете, почему Усик продолжает побеждать всех и в 38 лет?»
Джозеф ПАРКЕР: «Знаете, почему Усик продолжает побеждать всех и в 38 лет?»

Новозеландец похвалил подготовку боксера

Суркис принял решение по Бленуце после скандала. Другого и быть не может
Футбол | 27.09.2025, 07:00
Суркис принял решение по Бленуце после скандала. Другого и быть не может
Суркис принял решение по Бленуце после скандала. Другого и быть не может
Кличко принял важное решение. Его соперник – легенда бокса из Казахстана
Бокс | 27.09.2025, 07:58
Кличко принял важное решение. Его соперник – легенда бокса из Казахстана
Кличко принял важное решение. Его соперник – легенда бокса из Казахстана
Шовковский назвал главную проблему Динамо в матче УПЛ с Карпатами
Футбол | 27.09.2025, 20:59
Шовковский назвал главную проблему Динамо в матче УПЛ с Карпатами
Шовковский назвал главную проблему Динамо в матче УПЛ с Карпатами
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Джозеф ПАРКЕР: «Не могу сказать, что Усик меня боится. Причина в другом»
Джозеф ПАРКЕР: «Не могу сказать, что Усик меня боится. Причина в другом»
26.09.2025, 00:01 10
Бокс
Владислав КАБАЕВ: «Пожелали ему удачи. Это большая потеря для Динамо»
Владислав КАБАЕВ: «Пожелали ему удачи. Это большая потеря для Динамо»
26.09.2025, 04:57 1
Футбол
Разочаровал тренера. Форвард сборной Украины будет выставлен на трансфер
Разочаровал тренера. Форвард сборной Украины будет выставлен на трансфер
26.09.2025, 04:19 12
Футбол
Кинг-Конг бокса вызвал Усика на бой. Он готов к этому
Кинг-Конг бокса вызвал Усика на бой. Он готов к этому
26.09.2025, 08:01 2
Бокс
Йожеф САБО: «Это серьезная потеря для сборной Украины»
Йожеф САБО: «Это серьезная потеря для сборной Украины»
26.09.2025, 19:44 4
Футбол
Усик объяснил, почему скоро завершит карьеру. Есть веская причина
Усик объяснил, почему скоро завершит карьеру. Есть веская причина
26.09.2025, 01:22
Бокс
Александр КРАСЮК: «Очень плохие предчувствия перед этим боем Усика»
Александр КРАСЮК: «Очень плохие предчувствия перед этим боем Усика»
25.09.2025, 18:19 2
Бокс
Александр КУЧЕР: «Ему нужно закрыть дверь в сборную Украины и все»
Александр КУЧЕР: «Ему нужно закрыть дверь в сборную Украины и все»
26.09.2025, 07:04 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем