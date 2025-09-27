Джокер Ювентуса. Вышел и сразу забил в топ-матче против Аталанты
Туринцы спасли один пункт
Ювентус в матче чемпионата Италии второй тур кряду теряет очки. В минувшем матче команда сыграла 1:1 с Вероной, а в субботу туринцы с тем же счетом завершили встречу с Аталантой.
При этом хозяева отыгрались благодаря защитнику Хуану Кабалю, который вышел на поле на 76-й минуте, а забил на 78-й минуте.
Ювентус набрал 11 очков и расположился на второй позиции с отставанием от Наполи в один пункт при игре в запасе для неаполитанцев.
Аталанта с 9 очками идет 5-й.
Чемпионат Италии. 5-й тур
Ювентус – Аталанта 1:1
Голы: Кабаль, 78 – Сулемана, 45
Ювентус: Ди Григорио, Калулу, Гатти (Жоау Мариу, 64), Бремер (Кабаль, 76), Келли, Коопмейнерс, Тюрам (Маккенни, 58), Камбьясо, Аджич (Влахович, 58), Йылдыз, Опенда (Жегрова, 64)
Аталанта: Карнесекки, Коссону, Джимсити, Аханор, Дзаппакоста, Белланова, Де Роон, Пашалич, Сулемана (Де Кетеларе, 61), Самарджич (Муса, 76), Крстович (Брешинини, 82)
Удален: де Роон, 80
