  4. Ювентус – Аталанта. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Чемпионат Италии
Ювентус
27.09.2025 19:00 - : -
Аталанта
Италия
27 сентября 2025, 08:24 |
35
0

Ювентус – Аталанта. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Поединок состоится 27 сентября и начнется в 19:00 по Киеву

Getty Images/Global Images Ukraine

27 сентября, в рамках пятого тура сыграют Ювентус – Аталанта. Матч начнется в 19:00 по киевскому времени.

Ювентус

Туринский клуб оптимистично стартовал в чемпионате, 10 очков в четырех турах позволяют занимать вторую строчку, отставание от лидера составляет всего два очка. В последнем туре Ювентус не сумел обыграть в гостях Верону – 1:1, это была первая потеря очков, после трех побед кряду.

В Лиге чемпионов клуб начал с сумасшедшего домашнего матча против Боруссии Дортмунд, причем туринцы до 90+4 минуты уступали 2:4, а в итоге сыграли 4:4. У Юве симпатичная команда, показывают неплохую игру, но нет уверенности, что коллектив способен бороться на дистанции за скудетто.

Аталанта

Бергамаски тоже пока идут без поражений в чемпионате, на счету клуба две победы и столько же ничьих, что позволяет занимать пятую строчку, отставание от первого квартета составляет всего одно очко.

В последнем туре Аталанта разгромила в гостях Торино – 3:0, забив все три мяча еще в первом тайме. Предстоящий матч станет первым серьезным испытанием этого сезона в Серии А.

Катастрофическим стал старт в Лиге чемпионов, где проиграли на выезде действующему победителю турнира ПСЖ, со счетом 0:4. В составе есть много сильных игроков, однако, команда не выглядит так опасно, как в лучшие годы, при руководстве Гасперини, сейчас он уже тренирует Рому.

Личные встречи

Если брать общую статистику очных противостояний, у Ювентуса будет преимущество, однако, Аталанта стала клубом высокого уровня не так давно. В прошлом сезоне бергамаски выиграли в гостях 4:0, а дома сыграли 1:1.

Прогноз

Это будет матч с привлекательной афишей, где букмекеры отдают преимущество хозяевам поля.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Ювентуса – 1,87, ничья – 3,72, победа Аталанты – 4,05. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Здесь сложно спорить с букмекерами, ведь Ювентус выглядит хорошо и играет на своем поле. Я ставлю на тотал больше 2,5 голов за 1,97, команды способны показать результативный футбол.

Прогноз Sport.ua
Ювентус
27 сентября 2025 -
19:00
Аталанта
Ювентус Аталанта Ювентус - Аталанта Серия A чемпионат Италии по футболу прогнозы на футбол прогнозы
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
