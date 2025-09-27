Известен стартовый состав сборной Украины на матч чемпионата мира U-20

Сборная Украины U-20 начинает выступления на молодежном чемпионате мира-2025, который в этом году проходит в Чили.

В пятницу, 27 сентября, в 23:00 по киевскому времени в городе Вальпараисо украинцы проведут свой первый матч против команды Южной Кореи U-20.

Болельщики смогут следить за ключевыми моментами игры в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Чемпионат мира U-20 продлится с 27 сентября по 19 октября и будет проходить в пяти городах Чили: Вальпараисо, Сантьяго, Винья-дель-Маре, Ранкагуа и Талька.

На групповом этапе украинская команда встретится с Южной Кореей (27 сентября), Панамой (30 сентября) и Парагваем (3 октября). В 1/8 финала выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также четыре команды из шести, которые займут третьи места.