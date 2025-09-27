Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Известен стартовый состав сборной Украины на матч чемпионата мира U-20
Молодежные турниры
27 сентября 2025, 22:18 | Обновлено 27 сентября 2025, 22:19
361
1

Известен стартовый состав сборной Украины на матч чемпионата мира U-20

Поединок начнется в 23:00

27 сентября 2025, 22:18 | Обновлено 27 сентября 2025, 22:19
361
1 Comments
Известен стартовый состав сборной Украины на матч чемпионата мира U-20
колаж Sport.ua

Сборная Украины U-20 начинает выступления на молодежном чемпионате мира-2025, который в этом году проходит в Чили.

В пятницу, 27 сентября, в 23:00 по киевскому времени в городе Вальпараисо украинцы проведут свой первый матч против команды Южной Кореи U-20.

Болельщики смогут следить за ключевыми моментами игры в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Чемпионат мира U-20 продлится с 27 сентября по 19 октября и будет проходить в пяти городах Чили: Вальпараисо, Сантьяго, Винья-дель-Маре, Ранкагуа и Талька.

На групповом этапе украинская команда встретится с Южной Кореей (27 сентября), Панамой (30 сентября) и Парагваем (3 октября). В 1/8 финала выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также четыре команды из шести, которые займут третьи места.

По теме:
Южная Корея U-20 – Украина U-20. Прогноз и анонс на матч юношеского ЧМ
Гол Белика, хет-трик Коваленко, Супряга. Как играла Украина на ЧМ U-20
Аргентина имеет самый дорогой состав среди сборных ЧМ U-20. Что у Украины?
Дмитрий Михайленко сборная Украины по футболу U-20 чемпионат мира по футболу U-20 сборная Южной Кореи по футболу U-20 Южная Корея - Украина стартовые составы
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Рейтинг крупнейших ограблений в истории Золотого мяча. Шевченко в списке
Футбол | 27 сентября 2025, 04:45 3
Рейтинг крупнейших ограблений в истории Золотого мяча. Шевченко в списке
Рейтинг крупнейших ограблений в истории Золотого мяча. Шевченко в списке

Интересный рейтинг от FourFourTwo

Шовковский назвал главную проблему Динамо в матче УПЛ с Карпатами
Футбол | 27 сентября 2025, 20:59 4
Шовковский назвал главную проблему Динамо в матче УПЛ с Карпатами
Шовковский назвал главную проблему Динамо в матче УПЛ с Карпатами

Тренер недоволен игрой в обороне

Кличко принял важное решение. Его соперник – легенда бокса из Казахстана
Бокс | 27.09.2025, 07:58
Кличко принял важное решение. Его соперник – легенда бокса из Казахстана
Кличко принял важное решение. Его соперник – легенда бокса из Казахстана
Шовковский наказал украинца. Известны составы на матч Карпаты – Динамо
Футбол | 27.09.2025, 16:57
Шовковский наказал украинца. Известны составы на матч Карпаты – Динамо
Шовковский наказал украинца. Известны составы на матч Карпаты – Динамо
Карпаты – Динамо – 3:3. Невероятное шоу во Львове. Видеообзор матча
Футбол | 27.09.2025, 20:00
Карпаты – Динамо – 3:3. Невероятное шоу во Львове. Видеообзор матча
Карпаты – Динамо – 3:3. Невероятное шоу во Львове. Видеообзор матча
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
MaximusOne
Реально не дуже збірна, побажаєм їм удачі, вона їм пригодиться. 
Ответить
+1
Популярные новости
Усик объяснил, почему скоро завершит карьеру. Есть веская причина
Усик объяснил, почему скоро завершит карьеру. Есть веская причина
26.09.2025, 01:22
Бокс
Йожеф САБО: «Это серьезная потеря для сборной Украины»
Йожеф САБО: «Это серьезная потеря для сборной Украины»
26.09.2025, 19:44 4
Футбол
Александр КРАСЮК: «Очень плохие предчувствия перед этим боем Усика»
Александр КРАСЮК: «Очень плохие предчувствия перед этим боем Усика»
25.09.2025, 18:19 2
Бокс
Тренер сборной Украины о бойкоте матча: «Мы не имели права с ними играть»
Тренер сборной Украины о бойкоте матча: «Мы не имели права с ними играть»
25.09.2025, 17:24 4
Футбол
Ребров провел встречу с руководством УАФ и шокировал относительно будущего
Ребров провел встречу с руководством УАФ и шокировал относительно будущего
27.09.2025, 08:42 31
Футбол
Александр КУЧЕР: «Ему нужно закрыть дверь в сборную Украины и все»
Александр КУЧЕР: «Ему нужно закрыть дверь в сборную Украины и все»
26.09.2025, 07:04 7
Футбол
Динамо и Шахтер сыграют между собой. Жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины
Динамо и Шахтер сыграют между собой. Жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины
26.09.2025, 13:18 150
Футбол
ВИДЕО. Реакция Реброва на Динамо – Шахтер в Кубке Украины
ВИДЕО. Реакция Реброва на Динамо – Шахтер в Кубке Украины
26.09.2025, 19:59
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем