Вильярреал вырвал победу над Атлетиком Б, закрепившись на третьей позиции

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
28 сентября 2025, 00:15 |
38
0

Гол Молейро принес желтой субмарине викторию в матче Ла Лиги против басков (1:0)

Getty Images/ Getty Images Ukraine

«Вильярреал» минимально обыграл «Атлетик Бильбао» в матче 7-го тура испанской Примеры. Встреча прошла на «Эстадио де ла Серамика» и завершилась со счетом 1:0.

Автором единственного гола в матче стал нападающий хозяев Альберто Молейро. Форвард открыл счет в игре на 77-й минуте.

Матч «Вильярреал» – «Атлетик Б» судил главный арбитр Мигель Сесма Эспиноса, ему ассистировали Ион Родригес и Марио Мартин-Консуэгра. Резервным арбитром был назначен Фернандо Буэно Прието.

На данный момент в активе «Вильярреала» 16 очков, клуб занимает третью строчку в турнирной таблице, команда из Бильбао набрала 10 баллов и расположилась на восьмом месте.

В субботу ранее мадридский «Атлетико» повторил личное достижение, одержав беспроигрышную серию из 6 матчей против «Реала» в национальном первенстве. В матче 7-го тура подопечные Диего Симеоне разгромили «сливочных» со счетом 5:2.

Ла Лига 2025/26. 7-й тур, 27 сентября

Вильярреал – Атлетик Бильбао – 1:0

Голы: Молейро, 77

По теме:
ВИДЕО. Реакция Хаби Алонсо после катастрофического поражения Реала 2:5
Реанимация маленького принца. Гризманн прервал сухую серию в Ла Лиге
Диего СИМЕОНЕ: «Мы понимали, как можем доставить неприятности Реалу»
Вильярреал Атлетик Бильбао Ла Лига чемпионат Испании по футболу Альберто Молейро
